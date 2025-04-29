Королевство замкнуло: что происходит в Испании после блэкаута

В понедельник, 28 апреля, в Испании произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее также и другие страны Европы. Оно привело к огромным пробкам, остановке работы магазинов, кафе и многих других объектов инфраструктуры. В стране объявили чрезвычайное положение. Подробности и причины произошедшего, а также о том, как страны восстанавливаются после блэкаута, — в материале «Известий».

Блэкаут в Испании, Португалии и Франции: что известно

В понедельник, 28 апреля, в нескольких европейских странах одновременно произошло масштабное отключение электроэнергии, из-за которого вышли из строя телефонные сети, остановилось метро, не работали банкоматы и большая часть городской инфраструктуры. Из-за выхода из строя светофоров образовались огромные пробки, в аэропортах рейсы были отложены, людей эвакуировали из метро. Покупатели в панике опустошали полки супермаркетов.

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Больше всего от блэкаута пострадали Испания и Португалия, но также его последствия наблюдались в Андорре, части Франции и Бельгии.

Перебои начались примерно в 12:33 (13:33 мск). В Испании в это время объем потребления электричества резко упал с 27 тыс. до 12 тыс. МВт (или 27 и 12 ГВт соответственно). Об этом заявил председатель правительства страны Педро Санчес. «Что касается причин [массового отключения электроэнергии], о котором нам сообщают техники, то в 12:33 по местному времени этим утром 15 ГВт производство [энергии] внезапно упало всего за пять секунд. <...> Такого никогда раньше не случалось», — уточнил Санчес.

Фото: REUTERS/Bruna Casas

Позднее из-за сложившейся ситуации в Испании министерство внутренних дел выступило с экстренным заявлением, признав всю серьезность положения. Также было объявлено чрезвычайное положение.

«Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране», — говорилось в публикации.

Восстановление электричества в Европе 28 апреля, причины

После случившегося государственная испанская компания Red Elеctrica объявила о введении в действие экстренного плана восстановительных работ, а также об объединении усилий с другими энергокомпаниями.

На данный момент известно, что работа всех электрических подстанций в Испании полностью восстановлена, подача электроэнергии возобновлена на 99,95% от общего объема.

По словам премьера Санчеса, после напряженной ночи удалось удовлетворить необходимую потребность в энергии на 99,95%, [работа] 100% подстанций <...> восстановлена.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Глава правительства также объявил, что в ближайшее время состоится заседание совбеза Испании, в ходе которого власти определят дальнейшие шаги по возобновлению работы всей электросистемы страны.

В Португалии, по последним данным, подача электроэнергии восстановлена у 80% населения страны. Проблема же, которая привела к сбою, по словам премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру, «вероятно, произошла в Испании».

По сообщению французских СМИ, электроснабжение в пострадавших районах также полностью восстановлено.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Среди возможных причин блэкаута называли кибератаку, однако подтверждения этой информации не поступало. Педро Санчес заявил, что следователи проанализируют все возможные факторы, приведшие к отключениям, и призвал общественность не спекулировать на эту тему.

Как заявил португальский оператор REN, причиной масштабных отключений могли стать резкие перепады температуры в Испании и, как следствие, «индуцированные атмосферные вибрации». По оценкам REN, на полное восстановление электроснабжения на Пиренейском полуострове уйдет около недели. Официального заявления со стороны испанского оператора пока нет.

Другим возможным фактором отключения электроэнергии могла стать зависимость страны от возобновляемых источников энергии. Их использование, как сообщается, может делать энергосистему менее стабильной. При этом электросети предупреждали о возможных перебоях в работе, которые могут продлиться несколько дней. В этих перебоях винили экстремальные колебания температуры в Испании.

Фото: REUTERS/Eva Manez

По данным на 31 декабря 2024 года, в Испании за год было выработано около 149 тыс. ГВт·ч возобновляемой энергии, что на 10,3% больше, чем в 2023 году, и составляет 56,8% от общего объема.

Кроме того, сообщалось, что 16 апреля энергосистема Испании впервые полностью перешла на возобновляемые источники энергии.

Директива ЕС 2018 года по возобновляемым источникам энергии предусматривает, что прежде всего на всех биржах должна закупаться электроэнергия, произведенная на солнечных и ветряных электростанциях, пояснил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика инфо» Борис Марцинкевич.

Фото: REUTERS/Bruna Casas

В результате одной из причин блэкаутов в Европе становятся проблемы с балансировкой всплесков и дефицита при производстве электроэнергии.

Согласно расчетам российских экспертов, предел безопасности для зеленой энергетики на сегодняшний день составляет 12,5% от общей выработки, после этого наступают проблемы, напомнил Марцинкевич.

Последствия полной потери электроэнергии в Испании

Блэкаут, как уже известно, нанес большой ущерб экономике королевства. Потери могут достигать €1 млрд. Такую оценку дала газета El Pais со ссылкой на данные аналитиков. Там отметили, что пока рано говорить о настоящих суммах, но при отключении электроэнергии на целый день, сумма ущерба могла бы достичь €4,5 млрд.

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В частности, профессор экономики Университета имени Пабло де Олавиде в Севилье Мануэль Идальго отметил, что при расчете важно понимать, что отключение электроэнергии не затронуло всю страну равномерно.

«Есть виды деятельности, которые прекращаются, но есть и такие, которые можно возобновить позже. <...> Многие остановят работу, но другие ее продолжат, поскольку у них есть генераторы», — сказал он.