Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута

В Испании на фоне отключения электроэнергии владельцы мелких магазинов сталкиваются с финансовыми потерями на тысячи евро из-за разморозки холодильников и порчи охлажденной продукции. Об этом 28 апреля рассказал корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

«Сегодня я не продаю мороженое. Поэтому теперь его даже на прилавках нет, оно просто растает. Мы за сегодня потеряли около €3–3,5 тыс. только на мороженом», — сказал местный житель Масуд.

Помимо этого из-за чрезвычайных условий в городе участились случаи поджогов и возгораний. На опубликованных «Известиями» кадрах видна работа пожарных расчетов, которые тушат загоревшийся склад.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя сообщил о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. Уточняется, что жители Мадрида в настоящее время лишены электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.