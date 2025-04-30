Мишустин заявил о продлении грантовой поддержки аграриям из приграничья

Грантовую поддержку сельскохозяйственных предприятий в приграничных регионах России продлят на полгода. Об этом 30 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Для аграриев в приграничных территориях — это Курская, Брянская, Белгородская области, — которые участвуют в программах, станет действовать особый порядок. Мы увеличим для них сроки таких грантов еще на полгода, чтобы они могли эффективно использовать средства», — подчеркнул он.

Уточняется, что гранты будут выделяться на развитие семейных ферм, материально-технической базы хозяйств и реализацию инвестиционных проектов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 11 апреля сообщил, что в этом году для аграриев новых регионов России предусмотрено порядка 5 млрд рублей господдержки. Он отметил, что средства пойдут на развитие в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности.