Порядка 5 млрд рублей предусмотрено для аграриев новых регионов РФ в 2025 году

В 2025 году для аграриев новых регионов предусмотрено порядка 5 млрд рублей господдержки. Об этом 11 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

«В рамках посевной кампании в Новороссии и в Донбассе 200 тыс. га уже засеяно яровыми, 1,6 млн га — озимыми. Наши сельхозтоваропроизводители обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В рамках господдержки аграриев, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, на эти регионы предусмотрено порядка 5 млрд рублей. Это значимые деньги, которые позволяют им чувствовать себя достаточно уверенно. Очень надеемся на достойный сев и урожай по итогам», — сказал он.

Кроме того, Патрушев сообщил, что с прошлого года предприятия мясной перерабатывающей отрасли в новых регионах получают субсидии в размере 20% на поддержку переработки сырого мяса в пищевую продукцию. В этом году на эти цели выделено 401,4 млн рублей из федерального бюджета.

Также в ходе рабочей поездки в ЛНР вице-премьер посетил крупнейший производственный комплекс региона, где осмотрел хлебопекарный цех. Это предприятие занимает лидирующие позиции в области производства муки, крупы, зерновых хлопьев всех видов, макаронных изделий, подсолнечного масла и комбикормов.

Отмечается, что в этом году поддержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей. Патрушев указал на важность госпомощи для развития местного производства и обеспечения продовольственной безопасности.

«Предприятия Донбасса и Новороссии работают штатно и выпускают продукцию, которая реализуется не только внутри региона, но и поставляется по России», — заключил он.

12 марта Патрушев заявил, что на финансирование агропрома и развитие сельских территорий правительством предусмотрено в 2025 году более 530 млрд рублей. Он уточнил, что в преддверии посевной было выделено 42 млрд рублей на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 млрд — на «короткие» кредиты.