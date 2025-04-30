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Суд Стамбула арестовал еще 18 человек по делу о коррупции в отношении Имамоглу

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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
dzen
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Суд Стамбула арестовал еще 18 подозреваемых, которые проходят по делу о коррупции в отношении мэра города Экрема Имамоглу. Об этом 29 апреля проинформировал Anadolu Ajansi.

«Были арестованы 18 из 30 подозреваемых, переданных в суд в ходе операций, проведенных в трех провинциях в рамках расследования коррупции в отношении мэра Стамбула», — говорится в публикации.

Расследование по делу о коррупции в отношении Имамоглу продолжается по таким статьям, как «Руководство преступной организацией», «Членство в преступной организации», «Вымогательство», «Взяточничество», «Мошенничество при отягчающих обстоятельствах», «Незаконное получение персональных данных» и «Фальсификация тендера».

Из полицейского участка после проведения всех необходимых процедур подозреваемых направили в здание суда в Стамбуле, где произошло дальнейшее разбирательство. В результате было принято решение об аресте 18 подозреваемых. К 12 из них также применили различные меры судебного контроля. Общее количество задержанных по делу достигло 52 человек.

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Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

На фоне ареста Имамоглу в Турции начались массовые протесты.

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