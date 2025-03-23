Оппозиция Турции продолжила массовые протесты после задержания Имамоглу

В Турции в настоящий момент оппозиция проводит масштабные акции протеста в связи с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, сообщил 23 марта журналист Усман Хасанов.

«Огромное количество людей стремится в сторону полиции. Несмотря на то что толпу гоняют, никто не сдается, все, наоборот, наступают», — сообщил он.

На кадрах видно, как протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги и кидают предметы в сторону полиции. Собравшиеся взрывают петарды и фейерверки, а также светят лазерными указками в сторону правоохранителей.

В этот день лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель сообщил, что на акцию в поддержку Имамоглу собралось порядка миллиона человек. Телеканал Halk TV на своей странице в Х показал кадры разгона протестующих полицией с использованием перцового газа и водометов. Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.