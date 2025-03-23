Лидер оппозиции Турции Озель сообщил о миллионе протестующих в Стамбуле

На акцию в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в субботу, 22 марта, собралось порядка миллиона человек. Об этом сообщил лидер оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

«Вчера сюда пришли 550 тыс. человек, сегодня собралось около миллиона <...> Мы будем внимательно следить за событиями, сегодня вечером мы будем поддерживать Имамоглу здесь, если потребуется, все вместе отправимся к Дворцу правосудия Чаглаян <...> Сегодня в Стамбуле будет писаться история», — сказал Озель.

По словам Озеля, решение суда в отношении Имамоглу может бы принято в воскресенье утром.

Телеканал Halk TV на своей странице в Х (бывш. Twitter) показал кадры разгона протестующих полицией с использованием перцового газа и водометов. Часть протестующих начала бросать в полицию камни, палки и различные предметы.

Накануне сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.