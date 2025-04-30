Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом DOGE Маска решения

Президент США Дональд Трамп 30 апреля высоко оценил деятельность департамента эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска, однако признал, что пересматривает некоторые из его решений.

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — заявил Трамп в интервью ABC News.

Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов. Трамп считает, что ведомству удалось уменьшить количество фактов расточительства в федеральных агентствах.

«Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим», — добавил американский лидер.

Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в департаменте эффективности правительства США (DOGE) из-за падения прибыли его компании Tesla. По словам предпринимателя, он продолжит свою деятельность в департаменте, уделяя ей не более двух дней в неделю. Он отметил, что его работа в DOGE будет продолжаться до тех пор, пока это будет приносить пользу.

Агентство Bloomberg 21 апреля заявило, что в случае ухода Илона Маска с поста руководителя DOGE на его замену мог бы быть назначен исполняющий обязанности главы бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут.

В тот же день газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Как уточнило издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.