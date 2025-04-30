Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Общество
Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом DOGE Маска решения

0
EN
Фото: Global Look Press/POOL/Samuel Corum
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп 30 апреля высоко оценил деятельность департамента эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска, однако признал, что пересматривает некоторые из его решений.

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — заявил Трамп в интервью ABC News.

Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов. Трамп считает, что ведомству удалось уменьшить количество фактов расточительства в федеральных агентствах.

«Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим», — добавил американский лидер.

Маском сброшены: главный элемент американской «мягкой силы» уничтожен
Что на самом деле стоит за разрушением USAID

Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в департаменте эффективности правительства США (DOGE) из-за падения прибыли его компании Tesla. По словам предпринимателя, он продолжит свою деятельность в департаменте, уделяя ей не более двух дней в неделю. Он отметил, что его работа в DOGE будет продолжаться до тех пор, пока это будет приносить пользу.

Агентство Bloomberg 21 апреля заявило, что в случае ухода Илона Маска с поста руководителя DOGE на его замену мог бы быть назначен исполняющий обязанности главы бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут.

В тот же день газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Как уточнило издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025