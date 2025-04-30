Российские военнослужащие группировки войск «Север» провели ремонтные работы поврежденного монумента в честь событий Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Военнослужащие бригады морской пехоты в одном из сел Курской области провели работы по восстановлению памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Работы по реставрации памятника были выполнены военнослужащими 810-й бригады, которые прибыли в этот район на отдых», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, местные жители поблагодарили бойцов за оказанную помощь и восстановление монумента.

28 апреля пятерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области. Уточняется, что фигуранты незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области ради осуществления террористической деятельности, а также блокирования и удержания населенных пунктов. Кроме того, они запугивали местное население и препятствовали эвакуации.