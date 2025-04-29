Пятерых боевиков ВСУ осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области
Военный суд приговорил пятерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы за преступления в Курской области. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины <…> Они признаны виновными по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»), — указано в сообщении.
Уточняется, что фигуранты незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области ради осуществления террористической деятельности, а также блокирования и удержания населенных пунктов. Кроме того, они запугивали местное население и препятствовали эвакуации.
22 апреля суд приговорил четверых боевиков ВСУ на сроки до 16 лет лишения свободы за вторжение в Курскую область. Уточнялось, что украинские военные в 2024 году неоднократно пересекали границу РФ в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах региона.