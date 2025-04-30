Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны

Академик РАН, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый в беседе с «Известиями» поделился мнением, что российские аппараты могут оказаться первыми в районе Северного полюса Луны. Так ученый прокомментировал заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, который в рамках встречи с главами космических агентств государств БРИКС сообщил подробности лунной программы России.

По словам руководителя, в ближайшие годы запустят шесть аппаратов. В том числе для дистанционного зондирования — «Луну-26», «Луну-29», а для контактных исследований — посадочные модули «Луна-27» № 1 и № 2, «Луна-28», «Луна-30».

«Российская лунная программа в озвученном виде — амбициозный проект, который, что важно, включает в себя не только изучение, но и начальные этапы освоения спутника», — отметил Зеленый.

Он добавил, что своим заявлением Баканов поддержал предложение ученых отправить один аппарат в район Южного полюса спутника, где уже побывали иностранные экспедиции, а второй — в пока еще не изученные посадочными модулями окрестности Северного полюса. Таким образом за нашей страной может быть закреплен приоритет в этой области.

Вместе с тем Баканов сообщил, что к российско-китайскому проекту Международной лунной станции уже присоединились 13 государств. Главным вкладом в проект со стороны России станет лунная ядерная энергетическая установка. В дальнейшем специалисты планируют построить на спутнике атомную станцию.

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Задать модуль: российские аппараты могут быть первыми на Северном полюсе Луны