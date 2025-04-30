LG Corporation зарегистрировала три товарных знака в РФ
Южнокорейская компания LG Corporation зарегистрировала в России три товарных знака. Как выяснили «Известия», ознакомившись с данными Роспатента, речь идет о брендах Let's Go LG, LG Therma V, Smile On! LG.
Согласно карточкам компании, ее авторские права зарегистрированы до 2033 года. В ее ассортимент товаров входят бытовая техника (пылесосы, посудомоечные машины, газонокосилки и т.д.), автоматические управляемые транспортные средства (дроны-доставщики, самоуправляемые автомобили), велосипеды, детские коляски, стоматологические кабинеты, приборы по очистке воды и др.
Весной 2022 года LG Electronics объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. Однако Минпромторг добавил товары LG в перечень допущенных к параллельному импорту. К началу 2024 года в РФ закрылись все официальные магазины бренда.
При этом выручка от продаж российского юрлица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — по итогам 2024 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», выросла до 41 млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2023-м.
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