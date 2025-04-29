Американский режиссер Стоун заявил о важности дружбы между РФ и США

России и США важно дружить, а не противостоять друг другу. Об этом 29 апреля рассказал американский режиссер Оливер Стоун после выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос «Известий».

«Я как раз говорил про американо-российские отношения и насколько важно, чтобы мы дружили, а не противостояли друг другу», — сообщил он.

По словам режиссера, между экс-президентом США Джо Байденом и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом существует разница. У них разные подходы. Трамп в первую очередь бизнесмен, поэтому у него открытый взгляд на вещи. Он никогда не выступал против России.

«Еще в 2016 году во время своего первого срока его буквально уничтожала Демократическая партия за открытость по отношению к России, и он заплатил за это цену — была попытка объявить ему импичмент», — отметил Стоун.

На данный момент, когда Трамп снова стал президентом, он видит более открытую картину, вещи такими, какие они есть на самом деле. Режиссер также высказал надежду на то, что отношения между Россией и США станут лучше.

Ранее, 3 апреля, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал диалог между РФ и Соединенными Штатами важным. По его словам, речь идет об обеспечении безопасного мира для всех.