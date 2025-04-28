Полное собрание: РФ готова к контактам с парламентами Америки и Европы

Россия готова продолжать контакты с парламентариями в Северной Америке и Европе, а их нежелание — «это их дело». Об этом Владимир Путин заявил 28 апреля на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Число единомышленников России в мире растет: на этом фоне глава государства призвал укреплять парламентскую дипломатию. Особенно это касается контактов по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС. Сегодня российские законотворцы достойно отвечают на вызовы времени: в будущем одной из задач для них станет формирование единых стандартов поддержки бойцов СВО. Также Путин поручил сфокусироваться на долгосрочном развитии страны и взять под парламентский контроль каждый из новых нацпроектов.

Вклад парламентариев в обеспечение задач СВО

Владимир Путин 28 апреля приехал в Санкт-Петербург на заседание Совета законодателей — оно по традиции прошло в Таврическом дворце. Место выбрано не случайно: в 1905 году решением Николая II дворец стал местом работы первого российского парламента — Государственной думы. Время проведения нынешней встречи обусловлено Днем парламентаризма, который в РФ отмечается 27 апреля.

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой вместе с вами ставим, — сказал президент, выступая перед членами совета.

Сегодня политическая система вынуждена работать в условиях внешнего давления, однако парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени, заметил глава государства. Депутаты и сенаторы помогают фронтовикам и ветеранам боевых действий, а многие сами встали в ряды добровольцев, напомнил Владимир Путин.

Главным приоритетом в работе законотворцев остается обеспечение задач СВО: поддержка оборонной промышленности, армии и флота, законодательное регулирование вопросов безопасности, а также интеграция Донбасса и Новороссии в пространство России. На отдельной встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент поручил проанализировать новые возможные меры поддержки населения Курской области, которая накануне была полностью освобождена от ВСУ.

Президент на заседании также отметил немалый вклад субъектов в помощь фронту и военнослужащим. Путин поручил парламенту определить единые стандарты поддержки бойцов, опираясь на лучшие региональные практики.

Президент России Владимир Путин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, естественно. Тем не менее стремиться к этому нужно. Полагаю, что координирующую роль здесь способен сыграть как раз Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов, — подчеркнул он.

Контакты российских законотворцев с коллегами из других стран

В непростых геополитических реалиях важна парламентская дипломатия. Законодатели должны укреплять контакты по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС. Это особенно актуально, поскольку число единомышленников РФ в разных странах и на разных континентах растет, сказал Владимир Путин. При этом РФ готова продолжать контакты и с законодателями из недружественных стран.



— Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят — это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат, — заявил глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока депутаты и сенаторы не стали подтверждать «Известиям» или отрицать наличие подобных контактов с американскими конгрессменами или депутатами ЕС. Тем не менее зарубежные партнеры в целом высоко оценивают систему парламентаризма в России, сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, некоторые российские законы и вовсе становятся «модельными» для других стран.

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества: страна поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга и к общей истории, подчеркнул Владимир Путин. В связи с этим он обратил внимание, что по инициативе парламентского собрания в Волгограде проходит международный форум «Великое наследие — общее будущее», куда направится и президент. На этом форуме будут представители 20 государств, в том числе европейских, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время двусторонней встречи с Путиным.

Какие задачи поставил Путин перед сенаторами и депутатами

Вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия, — не повод откладывать задачи долгосрочного развития страны: это, в частности, касается повышения качества жизни семей, вопросов демографии, укрепления экономики и технологической независимости, а также поддержки бизнеса, напомнил Владимир Путин. За 2024 год было принято порядка 200 социально значимых законов. К примеру, пакет по модернизации фискальной системы (более справедливому распределению налогового бремени), введение новых мер поддержки семей с детьми, индексация пенсий работающим пенсионерам. Однако нерешенных вопросов всё еще много — к примеру, административные барьеры, заметил президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Работа предстоит большая. У правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач. В том числе по реализации обновленных национальных проектов. Каждый из них прошу взять на парламентский контроль, — подчеркнул он.



Эти вопросы Совет законодателей частично уже успел обсудить перед выступлением президента. В частности, затронули проблему обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования. В этих обсуждениях участвовали и представители кабинета министров. Минтруд уже сформировал прогноз кадровой потребности до 2030-го, а с этого года ведомство перейдет на семилетнее прогнозирование. Это напрямую отразится на цифрах приема студентов, поскольку сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий, подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

— Мы с коллегами сформировали методику перевода показателей кадрового прогноза и контрольные цифры приема. Всё это позволяет нам четко прогнозировать плановые значения поступающих в вузы под ту потребность, которую формирует рынок. Сегодня мы видим, что есть ряд проблем в отраслях с точки зрения отсева ребят на этапах их обучения — здесь нужна всесторонняя поддержка — со стороны как учебного заведения и субъектов РФ, так и отраслевых ведомств — ребят, чтобы они завершили обучение, и надо анализировать причины, по которым они решили завершить процесс обучения, — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным глава государства также призвал уделить этим вопросам особое внимание: парламенту необходимо объединить усилия с правительством в решении социальных задач. Вячеслав Володин, в свою очередь, добавил, что в течение весенней сессии Федеральное собрание на 100% исполнит все поручения из президентского послания.