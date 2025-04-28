Полное собрание: РФ готова к контактам с парламентами Америки и Европы

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Мир
Захарова обвинила администрацию Байдена в использовании Украины
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
В минобороны Пакистана предостерегли Индию от вторжения в воздушное пространство
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Мир
Премьер-министр Армении исключил разрыв отношений с Россией
Мир
В Белом доме отметили оптимизм Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграционное взаимодействие в СГ
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Общество
Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек при пожаре на юге Москвы
Мир
Захарова обвинила Запад в принижении роли СССР в победе во Второй мировой войне
Политика
В Госдуме допустили поиск Украиной повода для отказа от перемирия
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Спорт
Главный тренер «Питтсбурга» российского форварда Евгения Малкина покинул свой пост
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Полное собрание: РФ готова к контактам с парламентами Америки и Европы

Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил о росте числа наших сторонников в мире и задал вектор работы депутатов и сенаторов
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия готова продолжать контакты с парламентариями в Северной Америке и Европе, а их нежелание — «это их дело». Об этом Владимир Путин заявил 28 апреля на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Число единомышленников России в мире растет: на этом фоне глава государства призвал укреплять парламентскую дипломатию. Особенно это касается контактов по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС. Сегодня российские законотворцы достойно отвечают на вызовы времени: в будущем одной из задач для них станет формирование единых стандартов поддержки бойцов СВО. Также Путин поручил сфокусироваться на долгосрочном развитии страны и взять под парламентский контроль каждый из новых нацпроектов.

Вклад парламентариев в обеспечение задач СВО

Владимир Путин 28 апреля приехал в Санкт-Петербург на заседание Совета законодателей — оно по традиции прошло в Таврическом дворце. Место выбрано не случайно: в 1905 году решением Николая II дворец стал местом работы первого российского парламента — Государственной думы. Время проведения нынешней встречи обусловлено Днем парламентаризма, который в РФ отмечается 27 апреля.

Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой вместе с вами ставим, — сказал президент, выступая перед членами совета.

Сегодня политическая система вынуждена работать в условиях внешнего давления, однако парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени, заметил глава государства. Депутаты и сенаторы помогают фронтовикам и ветеранам боевых действий, а многие сами встали в ряды добровольцев, напомнил Владимир Путин.

План налета: страны НАТО отработали борьбу с российской ПВО
В учениях Ramstein Flag 2025 на севере Европы задействовали более 90 самолетов

Главным приоритетом в работе законотворцев остается обеспечение задач СВО: поддержка оборонной промышленности, армии и флота, законодательное регулирование вопросов безопасности, а также интеграция Донбасса и Новороссии в пространство России. На отдельной встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент поручил проанализировать новые возможные меры поддержки населения Курской области, которая накануне была полностью освобождена от ВСУ.

Президент на заседании также отметил немалый вклад субъектов в помощь фронту и военнослужащим. Путин поручил парламенту определить единые стандарты поддержки бойцов, опираясь на лучшие региональные практики.

Встреча

Президент России Владимир Путин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, естественно. Тем не менее стремиться к этому нужно. Полагаю, что координирующую роль здесь способен сыграть как раз Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов, — подчеркнул он.

Контакты российских законотворцев с коллегами из других стран

В непростых геополитических реалиях важна парламентская дипломатия. Законодатели должны укреплять контакты по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС. Это особенно актуально, поскольку число единомышленников РФ в разных странах и на разных континентах растет, сказал Владимир Путин. При этом РФ готова продолжать контакты и с законодателями из недружественных стран.

— Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят — это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат, — заявил глава государства.

БРИКС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока депутаты и сенаторы не стали подтверждать «Известиям» или отрицать наличие подобных контактов с американскими конгрессменами или депутатами ЕС. Тем не менее зарубежные партнеры в целом высоко оценивают систему парламентаризма в России, сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, некоторые российские законы и вовсе становятся «модельными» для других стран.

Встречное движение: РФ и США сделали еще один шаг к нормализации отношений
Связана ли поездка Матвиенко в Стамбул с российско-американскими переговорами

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества: страна поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга и к общей истории, подчеркнул Владимир Путин. В связи с этим он обратил внимание, что по инициативе парламентского собрания в Волгограде проходит международный форум «Великое наследие — общее будущее», куда направится и президент. На этом форуме будут представители 20 государств, в том числе европейских, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время двусторонней встречи с Путиным.

Какие задачи поставил Путин перед сенаторами и депутатами

Вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия, — не повод откладывать задачи долгосрочного развития страны: это, в частности, касается повышения качества жизни семей, вопросов демографии, укрепления экономики и технологической независимости, а также поддержки бизнеса, напомнил Владимир Путин. За 2024 год было принято порядка 200 социально значимых законов. К примеру, пакет по модернизации фискальной системы (более справедливому распределению налогового бремени), введение новых мер поддержки семей с детьми, индексация пенсий работающим пенсионерам. Однако нерешенных вопросов всё еще много — к примеру, административные барьеры, заметил президент.

Семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Работа предстоит большая. У правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач. В том числе по реализации обновленных национальных проектов. Каждый из них прошу взять на парламентский контроль, — подчеркнул он.

Эти вопросы Совет законодателей частично уже успел обсудить перед выступлением президента. В частности, затронули проблему обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования. В этих обсуждениях участвовали и представители кабинета министров. Минтруд уже сформировал прогноз кадровой потребности до 2030-го, а с этого года ведомство перейдет на семилетнее прогнозирование. Это напрямую отразится на цифрах приема студентов, поскольку сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий, подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

С учением в свет: в России началась реформа туристического образования
До 2030 года необходимо подготовить 160 тыс. специалистов

— Мы с коллегами сформировали методику перевода показателей кадрового прогноза и контрольные цифры приема. Всё это позволяет нам четко прогнозировать плановые значения поступающих в вузы под ту потребность, которую формирует рынок. Сегодня мы видим, что есть ряд проблем в отраслях с точки зрения отсева ребят на этапах их обучения — здесь нужна всесторонняя поддержка — со стороны как учебного заведения и субъектов РФ, так и отраслевых ведомств — ребят, чтобы они завершили обучение, и надо анализировать причины, по которым они решили завершить процесс обучения, — сказал он «Известиям».

Приемная комиссия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным глава государства также призвал уделить этим вопросам особое внимание: парламенту необходимо объединить усилия с правительством в решении социальных задач. Вячеслав Володин, в свою очередь, добавил, что в течение весенней сессии Федеральное собрание на 100% исполнит все поручения из президентского послания.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир