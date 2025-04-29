В Иране назвали диверсию возможной причиной взрыва в порту на юге страны
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана мог произойти в результате диверсии. Об этом 29 апреля сообщил член комитета парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахриари порталу Rouydad 24.
«Взрыв в порту Шахид Раджаи <...> мог произойти из-за ряда непреднамеренных проблем или технической халатности, но многие люди в том числе задумались о саботаже. Причиной инцидента могли стать даже FPV-дроны, хотя также рассматривается возможность диверсионного взрыва», — отметил он.
По словам парламентария, этот вопрос требует решения и будет поднят в комитете по национальной безопасности.
О взрыве в иранском морском порту Шахид-Раджаи, в результате которого произошел пожар, стало известно 26 апреля. На следующий день в стране был объявлен трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Согласно последним данным, число погибших выросло до 70 человек.
Позднее, после соответствующего обращения иранских партнеров к президенту РФ Владимиру Путину, российской стороной было принято решение об отправке специальных бортов МЧС РФ. Посольство России в Иране 29 апреля заявило, что пожар в порту Бендер-Абасс находится под контролем, его ликвидация ожидается в ближайшее время.