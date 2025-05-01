Излучения: по московским сценам бродили физики, разбойники и роботы-пылесосы

В середине весны московские театры вдруг «выстрелили» целой серией ярких премьер — и критик Влад Васюхин едва успевал бы добежать с Арбата до Большой Садовой, а оттуда, естественно, на Таганку — хорошо еще, что не все спектакли шли в один вечер. Самые интересные театральные премьеры апреля — в очередном обзоре «Известий».

«Солнце Ландау»

Театр Вахтангова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Как показать на сцене гения? Тем более, если он — физик-теоретик. Тут легко скатиться либо в скуку, либо в пародию и даже карикатуру — вспомним комедию «Весна» с ее «Масса Солнца составляет два октиллиона тонн» и тому подобными «Сел, задумался, открыл! Самое главное — задуматься».

Режиссер Анатолий Шульев и его команда, создавшие масштабное драматическое полотно про советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, смогли удержать внимание публики, для которой слова «матрица плотности» и «квантовые жидкости» — пустой звук. И при этом умудрились не превратить факты биографии великого ученого и неординарного, своеобразного, противоречивого человека в научно-популярную лекцию. Понятно, что авторам (сценическую композицию вместе с режиссером написали Татьяна Осина и Марина Ошарина) пришлось отказаться от многих интересных фактов, однако основные вехи и главные люди жизни Дау (он предпочитал, чтобы его называли так) представлены или упомянуты.

В спектакле мощный актерский ансамбль, из которого нельзя не выделить 33-летнего Павла Попова, сыгравшего главную роль. Можете считать это заявление авансом, но в театре Попов — тоже самое, что его герой Дау — в науке!

«Разбойники»

Театр Маяковского

Фото: пресс-служба Театра Маяковского

Евгений Закиров, с успехом поставивший в Маяковке в прошлом сезоне чеховскую «Палату № 6», на этот раз выбрал драму Фридриха Шиллера «Разбойники» (1781). Она имеет в России долгую сценическую судьбу и допускает различные трактовки: от гимна свободе до нравоучительной семейной драмы. Жанр новой энергичной версии обозначен как «поэтическая бойня». Да, специалист по сценическому бою Батраз Засеев тщательно поработал с молодыми артистами, битвы на мечах впечатляют не меньше, чем словесные поединки и не оставляют привкуса фальши.

Режиссер предлагает нам сделать выбор: кто из двух сыновей старого графа фон Мора (Андрей Гусев) больший злодей — старший, беспутный и благородный бунтарь Карл (Макар Запорожский) или младший, завистливый интриган Франц (Кирилл Кусков)? Почему первый выбрал путь саморазрушения и возглавил шайку разбойников, а второй готов на любую подлость в борьбе за сердце влюбленной в Карла Амалии (Кира Насонова)? Почему зло так привлекательно, а насилие порой так весело?

Постоянный соавтор Закирова художник Евгения Шутина создала лаконичное, вневременное и при этом метафоричное сценическое пространство из черных мраморных блоков, их движение символизирует фатализм и трагический удел всех действующих лиц.

«Женитьба»

Театр Моссовета

Фото: Кристина Вануни

От Евгения Марчелли театралы привыкли ждать какого-нибудь фортеля. Он то живую лошадь выводил на сцену в «Чайке», то в «Грозе» запускал русалок в аквариум. А потому о его спектаклях недобрые критики так и пишут: «замусоренные сюрпризами». Затертую до дыр, как шинель Акакия Акакиевича, гоголевскую «Женитьбу», этот режиссер, имеющий итальянские корни, вполне мог бы решить в стиле комедии дель арте как «совершенно невероятное событие».

Но нет. Постановщик неожиданно пошел по пути реалистического театра, в угоду психологизму приглушив комедийность и купечество, сгустив трагизм, при этом бережно сохранив авторский текст. А вот сюрпризы появляются сразу: по пустой сцене (сценограф Анастасия Бугаева) ползает робот-пылесос, а Степан, слуга Подколесина, занимается тем, что отжимает ручным прессом сок из апельсинов. Но самая главная неожиданность: по обе стороны сцены сидит женский хор в эффектных кокошниках и сарафанах. И сопровождает действие слегка заунывными обрядовыми песнями.

В спектакле заняты лучшие силы «Моссовета» — от состоящей в труппе с 1983 года народной артистки России Ольги Остроумовой в роли свахи до 24-летней звезды сериалов Ники Здорик, сыгравшей Агафью Тихоновну. Актриса Здорик и Валерий Яременко (Кочкарев) создали, пожалуй, самые яркие и запоминающиеся образы.

«Компромисс»

Театр Москвы

Фото: пресс-служба театра Москвы

Сборник из дюжины новелл, озаглавленных «Компромисс», Сергей Довлатов сочинял на протяжении нескольких лет на основе своего опыта репортерской работы в газете «Советская Эстония» в середине 1970-х годов. «Блистательной и трагической» назвал эту книгу писатель Валерий Попов, автор довлатовской биографии в серии ЖЗЛ. Режиссер Иван Титов сделал элегантный и эмоциональный спектакль, где преобладают ирония, ностальгия и абсурд.

Артем Лымарев, исполнитель главной роли, мало похож на фактурного Довлатова, но явно наблюдается беспортретное сходство, и это главное. Заниматься поисками компромисса с окружающей заскорузлой действительностью и с самим собой главному герою этой густнонаселенной антисоциальной драмы помогают хиты советской эстрады в прекрасном живом исполнении.

«Каренина»

Театр на Таганке

Фото: Игорь Червяков

«Таганка» выпускает каждый месяц по одной или две премьеры, но эта однозначно обречена на успех. Во-первых, история Анны Карениной и компании о поисках любви и счастья по-прежнему нас волнует, а затронутые в ней философские вопросы не теряют актуальности, во-вторых, режиссер Александр Карпушин сделал очень стильный и динамичный спектакль, а таганковцы талантливо воплотили его замысел. Запоминаются не только исполнители центральных ролей — Дарья Авратинская (Анна), Павел Левкин (Вронский), Антон Ануров (Каренин), Роман Колотухин (Стива), но и создавшие образы второго плана Анастасия Колпикова (мать Вронского), Александра Басова (Долли) и так до Максима Трофимчука, сыгравшего тапера.

Постановщик довольно остроумно соединил тексты Толстого и... Чехова! Тот редкий случай, когда подобный гибрид не вызывает раздражение. При этом всё действие перенесено в станционные буфеты — московский и петербургский. Это лишает сюжет ряда важных эпизодов (к примеру, выпала знаменитая сцена скачек), однако наивно ждать дотошного пересказа романа, получая столько эмоций!