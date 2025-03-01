Кафку сделать мюзиклом: Дон Кихот из прачечной и Дульсинея Тамбовская

Онегин, сражающийся с сосульками, мюзикл по Кафке и шахназаровский курьер из 80-х — столичные театры сумели удивить публику в последний месяц зимы. Критик Влад Васюхин — о самых интересных премьерах на московских сценах специально для «Известий».

«Евгений Онегин»

Театр Маяковского

Фото: Сергей Петров

Худруку «Маяковки» Егору Перегудову не откажешь в смелости: далеко не каждый столичный режиссер отважится притронуться к стихотворному роману Пушкина, ведь с 2013 года в Москве играют почти эталонное его воплощение — в Театре имени Вахтангова. Планка высока, сравнения неизбежны.

Учитывая, что строчки из «Онегина» у многих зрителей отскакивают от зубов, Перегудову можно поставить в заслугу небанальную инсценировку. Не разрушая авторского замысла, он перемонтировал отдельные фрагменты, вложил в уста персонажей чужие реплики, а потому следить за знакомой со школьной скамьи историей по меньшей мере прикольно.

Первые зрители упрекали постановщика и его постоянного соавтора, сценографа Владимира Арефьева, за «цитаты»: мол, большую часть их находок театралы уже видели в спектаклях других театров. Простите, но разве у кого-то есть исключительные права на бутафорский снег или на пробежку артистки по залу?! Режиссеру даже приписали... «болезненное помешательство на воде». Вода действительно струится по заднику сцены большую часть действия, а ближе к финалу представлена в виде всамделишних сосулек. Их эффектно разбивает тростью Онегин (Мамука Патарава).

Зрелище сделано с расчетом на молодую публику и на участие новобранцев труппы. Кроме красавца Патаравы, в главных ролях задействованы вчерашние выпускники: Варвара Бочкова (Татьяна), Алена Васина (Ольга), Никита Языков (Ленский), Семен Алешин (Зарецкий). Молодежь талантлива, однако теплее всех зрители приветствуют ветерана труппы — заслуженную артистку России Татьяну Орлову, играющую няню, ироничную и решительную.

«Курьер»

Центр драматургии и режиссуры

Фото: Центр драматургии и режиссуры

После премьеры «Курьера» 22-летнего Александра Фокина уже называют открытием сезона. Хотя прошлогодний выпускник ГИТИСа играет в нескольких спектаклях ЦДР, «выстрелил» он именно в роли Ивана Мирошникова. Фокин сделал своего персонажа обаятельным и лиричным, влюбив в него всех зрителей.

Спектакль Владимира Панкова поставлен по повести Карена Шахназарова, которая в 1986 году была автором экранизирована, и тот фильм с участием Инны Чуриковой, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой и других звезд давно стал культовым. Команда ЦДР сделала абсолютно «свое кино». Достаточно сказать, что спектакль поставлен в стиле саундрама, подразумевающем синтез разных жанров, и наравне с драматургическим текстом большую роль играют шлягеры 80-х, пронизывающие всю историю, и хореография. Не хочется спойлерить, но спектакль, где публика много смеется, в финале неожиданно вызовет шок и слезы.

«Дон Кихот»

Театр наций

Фото: Театр наций

Тема маленького человека, пожалуй, основная для режиссера Антона Федорова, а перелицовка классики, из которой он делает «фантазии на тему», — его любимейшее занятие. Вот и хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского Федоров превратил в сумасшедшего маньяка, а действие перенес в заброшенную общественную прачечную, населенную бездомными. Консервативному зрителю только и остается, что воскликнуть: во времена Сервантеса не было стиральных машин!

Еще больше публика изумится, узнав, что странствующий рыцарь (Тимофей Трибунцев) всех этих бомжей из чистилища, так называют эту прачечную, держит в заложниках и они подыгрывают в его фантазиях. Верного оруженосца Санчо Панса играет Семен Штейнберг, и, по словам самого артиста, «это тоже еще тот отморозок».

Пересказать этот многослойный и дискомфортный спектакль о добре и зле, длящийся 3 часа 40 минут, — занятие настолько же трудное, как и высидеть его до конца. Терпеливые увидят в финале дородную Дульсинею, но не Тобосскую, а Тамбовскую: подобные каламбуры — тоже фишка спектаклей Федорова.

«Аркадия»

Мастерская Петра Фоменко

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Британский драматург Том Стоппард тонко, сложно и остроумно объединил в написанной в 1993 году «Аркадии» век нынешний и век минувший. В одной комнате английского загородного поместья параллельно обитают представители двух эпох. Первые (из 1809 года) живут своей жизнью, а наши современники из 90-х годов ХХ века эту давно минувшую жизнь восстанавливают, исследуют, интерпретируют. Прошлое и настоящее, хаос и порядок, любовь и смерть, второй закон термодинамики и краткий визит лорда Байрона — всё перемешано в этом трагикомическом калейдоскопе.

Слаженный актерский ансамбль под руководством режиссера Евгения Каменьковича вместе с механической черепахой по кличке Плавт создают удивительную, завораживающую атмосферу — пир духа для интеллектуалов!

«Превращение»

Театр на Таганке

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Молодой, но уже успевший ярко заявить о себе в ряде ведущих театров страны режиссер из СПб Андрей Гончаров ставит на Таганке уже третий раз. На исторической сцене играли его необычного «Отелло», где Дездемоной была Ирина Апексимова, там же и сейчас можно увидеть уморительный спектакль «Женитьба» по Гоголю. А на новой сцене Гончаров только что выпустил камерный мюзикл «Превращение» по мотивам повести Франца Кафки на музыку Алексея Кириллова и Александры Микаелян.