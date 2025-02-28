С данью опере: в Большом театре запустили марафон Вагнера

Театральная публика столицы давно ждала этого: в Большом театре начался фестиваль Рихарда Вагнера. Зрителю представят одно из самых ярких событий последних десятилетий: Мариинский театр сыграет на Исторической сцене ГАБТ все оперы цикла «Кольцо нибелунга». Тетралогию предваряют показы спектакля Большого «Лоэнгрин». «Известия» оценили грандиозный размах постановщиков и музыки Вагнера.

«Лоэнгрин» в Большом театре

Открывая 249-й сезон ГАБТ в сентябре 2024 года, генеральный директор Большого и Мариинки Валерий Гергиев анонсировал грандиозные планы. Народный артист обещал вывести главную сцену страны в лидеры по возвращению шедевров в репертуар. Говорилось и о том, что зрителей ждет несколько опер Вагнера. Спустя полгода в афише появилось пять внушающих трепет названий. Вагнер — это всегда масштаб, серьезная продолжительность и музыка, которая взывает к самым потаенным уголкам души, иногда к ужасу самого слушателя.

В последние дни февраля в рамках вагнеровского фестиваля на Исторической сцене показали «Лоэнгрин». Эта опера вернулась в репертуар Большого три года назад (а предыдущая версия ставилась 100 лет назад). В апреле 2022 года, когда Россию уже обложили всеми возможными санкциями, сыграть премьеру, созданную в коллаборации с Метрополитен-опера, было событием.

Фото: пресс-служба Большого театра

Над «Лоэнгрином» работала интернациональная команда: режиссер-постановщик Франсуа Жирар, консультант Серж Ламот, за сценографию и костюмы отвечал Тим Йип, за свет — Дэвид Финн, дирижером-постановщиком выступил Эван Роджистер. Из соотечественников в постановочной группе был только главный хормейстер — народный артист России Валерий Борисов. Сейчас отношения между театрами заморожены. Но увидеть грандиозное зрелище возможность есть. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

Создатели спектакля Франсуа Жирар и Серж Ламот уверены, что «Лоэнгрин» — великолепный экскурс в предполагаемое будущее. Там перед нами предстает общество, пришедшее в полный упадок, истерзанное усобицами и живущее надеждой на приход героя-искупителя. Вагнер сам писал либретто ко всем своим операм. Еще при жизни композитора «Лоэнгрин» был признан одним из главных его шедевров и стал, между прочим, первой его оперой, поставленной на русской сцене. Премьера состоялась в 1868 году в Мариинском театре.

В современной постановке артисты поют на языке оригинала, на немецком. История о легендарном рыцаре Священного Грааля рассказывается в межпланетном пространстве в стиле фэнтези. Зрителей встречает распахнутый занавес, а из глубины сцены на них светит голубая Луна. Игра воображения переносит на Млечный путь, где взрываются звезды, виднеется Туманность Андромеды. Тем временем на берегу реки Шельды близ Антверпена под дубом Правосудия король Генрих Птицелов (Михаил Петренко) решает судьбоносный вопрос. Единству германской империи угрожает опасность. Брабантская знать неспокойна. Фридрих Тельрамунд (Александр Краснов) обвиняет в этом Эльзу (Ирина Чурилова), которая, по его словам, убила брата, герцога Готфрида Брабантского, чтобы захватить власть. И на это ее толкнул тайный любовник.

Фото: пресс-служба Большого театра

Королевский глашатай (Николай Казанский) вызывает Эльзу Брабантскую на суд. Судьбу девушки решит поединок. На выручку ей придет рыцарь Лоэнгрин. У Вагнера он появляется на лодке, влекомой лебедем, а в постановке Большого защитник будто снисходит с небес. Он не такой, как все. На нем нет доспехов и лат. Лоэнгрин будто из другого мира, больше похож на офисного клерка в черных брюках и белой рубашке. Эльза наивна и ранима. Она ждет, чтобы ее кто-то защитил от оговоров и ложных обвинений. Загадочный рыцарь объявляет, что готов сразиться за честь Эльзы, а после поединка жениться на ней, но ставит условие: она не должна пытаться узнать, как его зовут, откуда он и из какого рода.

Опера славится своими мощными хоровыми партиями. Постановщики нашли интересное решение: весь первый акт хор находится на сцене, но певцы скрываются под черными плащами с объемными капюшонами. Они изображают жителей Брабанта. Когда сила на стороне короля, хористы распахивают свои плащи с зеленым подбоем в цвет наряда вельможи, вселяющего надежду на справедливость. Завистник Фридрих облачен в красные одежды, и горожане распахивают черные плащи с красным подбоем, как только сила оказывается на его стороне. Ну а о приближении Эльзы и Лоэнгрина свидетельствует белая подкладка покрова хористов.

Партию Ортруды, супруги Фридриха, исполняет солистка Мариинки Юлия Маточкина. Мощное меццо-сопрано, которое слышно из любой точки зала. Ее героиня появляется эффектно — спускается как валькирия, простирая красные крылья. Партию Лоэнгрина исполняет Сергей Скороходов, который пел ее на премьере в Большом. Впервые он встретился с этим материалом в 2009 году. Тогда за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев, но опера звучала в концертном исполнении. Сейчас за пультом вновь маэстро. В Большом сформировалась армия его поклонников, которые ходят смотреть не на сцену, а в яму. Это понятно: наблюдать, как дирижирует оркестром Гергиев, — отдельный спектакль.

Тетралогия «Кольцо нибелунга» в ГАБТ

Пятичасовую оперу выдержать под силу оказалось не всем. Кто-то мощь Рихарда Вагнера не понял и ушел в первом антракте, кого-то музыка и происходящее на сцене не зацепили и во втором акте. Но всё же меломанов, досидевших до финала, было очень много. Некоторые в гардеробе признавались, что открыли для себя музыку немецкого композитора и пойдут еще и на «Кольцо нибелунга». Эту тетралогию из четырех эпических опер Вагнера — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» — в Москву привезут в начале марта.

Фото: mariinsky.ru

«Хорошо известно, что Рихард Вагнер написал 10 опер, которые постоянно идут во многих театрах мира, — говорил Валерий Гергиев, открывая 249-й сезон. — Мне кажется, Москва совершенно точно претендует на роль мировой столицы. Совместными усилиями двух коллективов это можно сделать. Выучка «Кольца нибелунга» займет год-полтора. Мне кажется, что ресурсы двух театров позволят справиться с этим на протяжении одного сезона».

Впервые «Кольцо нибелунга» в Мариинском театре было поставлено с 1900 по 1905 год под руководством легендарного дирижера Эдуарда Направника. Тогда оперы звучали на русском языке. Тетралогия присутствовала на афишах театра до Первой мировой войны — после ее начала все немецкие оперы были исключены из репертуара.

Два года назад Валерий Гергиев обновил свою постановку «Кольцо нибелунга», которую осуществил в Мариинке еще в 2003 году. Грандиозное сочинение стало настоящим прорывом российского музыкального театра и утвердило за Мариинским театром статус одного из лучших оперных домов мира. Постановка с грандиозным успехом была показана во многих странах, а также получила признание в Германии, на родине Рихарда Вагнера.

Фото: mariinsky.ru

В марте зрители увидят все оперы цикла «Кольцо нибелунга» дважды — «Золото Рейна» (5 марта в 20:00, 13 марта в 19:00), «Валькирия» (6 и 14 марта в 18:00), «Зигфрид» (8 и 15 марта в 17:00) и «Гибель богов» (9 и 16 марта в 17:00). В спектаклях примут участие ведущие солисты оперной труппы и оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев. Билетов, впрочем, давно нет, остается надеяться на трансляцию.