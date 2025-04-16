Всегда говори Дау: в Театре Вахтангова препарировали нобелевского лауреата

В Театре Вахтангова состоялась премьера «Солнце Ландау». Режиссер Анатолий Шульев представил великого физика мятущимся, страдающим и непонимаемым. Причиной авторы спектакля считают психическое заболевание, которым ученый страдал с детства. Впрочем, это размышление не только о Ландау, но о ХХ веке, об истории, войнах, открытиях и путях, которые выбирало человечество. «Известия» побывали на премьере и делятся первыми впечатлениями.

Дау длиной в четыре часа

Создать спектакль об ученом так, чтобы увлечь зрителя научными изысканиями и погрузить в мир науки, — сложнейшая задача. Решить ее попытался главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев. Полем для эксперимента он выбрал сложную судьбу выдающегося советского физика, нобелевского лауреата Льва Давидовича Ландау. Дау — как сам себя просил называть гений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

14 апреля в день 100-летия квантовой механики — одной из наиболее передовых, совершенных и прекрасных научных теорий, в то же время одной из самых нестандартных за всю историю человечества — на сцене Театра Вахтангова представили спектакль «Солнце Ландау». Этой постановкой открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Перед входом в театр для гостей расстелили красную ковровую дорожку. На Арбате раньше времени появились цветы на черешневых деревьях.

В последний раз ученым мужам посвящали спектакли разве что в Малом театре. По пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта там поставили «Физиков». Но там ученые не вполне ученые, потому что тот спектакль больше криминальный детектив про пациентов психиатрической клиники, которые просто мнят себя Эйнштейном и Ньютоном.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Душевные страдания свойственны и герою спектакля Анатолия Шульева. В судьбе Льва Ландау, как в зеркале, отразилась жизнь страны и мира в первой половине XX века. Тут и войны, и научные открытия, и формирование школы преподавания, и, конечно, великие и знаменитые современники — Петр Капица, Нильс Бор. Спектакль режиссер характеризует как «вспышки памяти». Зрители вместе с героем перемещаются во времени, узнавая знаковые события его жизни.

— Самая большая тайна — это наше сознание, — уверен Анатолий Шульев. — Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Над сценической версией биографии нобелевского лауреата работали коллективно на репетициях. Спектакль рождался в разборах документов, мемуаров, писем, выступлений Льва Ландау и его современников. Так появилась четырехчасовая постановка. Среди тех, кто оказал влияние на постановщиков в работе над спектаклем, был популяризатор науки, физик Алексей Семихатов. Он читает лекции, на которые люди ходят как на экшен. Эмоциональный, экспрессивный ученый превращает выступления в шоу. Вот и команда Анатолия Шульева постаралась быть увлекательной для своего зрителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Задача стояла сложная: имя Ландау для сегодняшних зрителей связано не столько с квантовой физикой, сколько со скандальным мегаломанским проектом Ильи Хржановского (в 2024 году Минюст России признал его иностранным агентом) «Дау». Экспериментальное действо снималось десять лет и превратилось в 14 фильмов разной продолжительности, из которых шесть получили в России прокатное удостоверение, но в широкий прокат не вышел ни один. Впрочем, многие из них были доступны онлайн, это широко обсуждалось, тем более что в проекте приняло участие много знаменитостей, а самого Ландау играл Теодор Курентзис. За прошедшие с момента премьеры шесть лет этот проект не забылся, а ничего значимого о русском физике с тех пор создано не было.

Как смотреть «Солнце Ландау»

Спектакль начинается с бодрой музыки. Эдуард Хиль поет: «Что такое счастье? Кто ответит?» А бодрый пионерский голос из динамиков представляет: «С нами сегодня советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда Лев Давидович Ландау!» Под бурные аплодисменты из облака дыма на авансцене появляется мужская фигура. Это он — Ландау. Бодрый, улыбчивый пришел на встречу с молодежью, которую интересует, что же такое его загадочная и удивительная квантовая механика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главную роль играет Павел Попов. Его театралы полюбили после грандиозной роли Пьера Безухова в спектакле «Война и мир» Римаса Туминаса. А киноманы помнят его роли в «Актрисах», «13 клинической», «Золотом дне».

Павел Попов детально изучил своего героя: проштудировал мемуары, прочитал воспоминания, научные труды и даже нашел редкую документальную съемку, где запечатлен Лев Давидович во время чтения лекции. Она стала ориентиром для создания внешнего образа. А дабы передать горячий, дерзкий, заносчивый, неуживчивый характер Льва Давидовича, даже придумал позу, которую периодически принимает его герой. Взгляд поверх голов, одна рука поднята, вторая заправлена за пояс. Портретного сходства у Павла Попова и Льва Ландау нет, но создать образ великого физика, характер актеру удалось. Неудобный, прямолинейный, бескомпромиссный, с обостренным чувством несправедливости — таким увидел Павел Попов гения. «Я, как хорошее вино, с годами только лучше», — говорит о себе ученый. Физика для Ландау была смыслом жизни. Увлечь ею он стремился с помощью учебника, который писал вместе с другом Евгением Лифшицем (Денис Самойлов). Говорил, что терпеть не мог идиотов в науке, и своей целью ставил избавить ее от тех, у кого в голове вакуум.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ландау считал, что если человек талантлив, он всегда прорвется. Потому что таланты не ждут. Они приходят сами, рассаживаются без спроса и негодующими голосами задают неловкие вопросы. Таким был и сам Ландау. Равными себе он считает нобелевских лауреатов Нильса Бора (Олег Макаров) и Петра Капицу (Игорь Карташев). Великие ученые могли вступить с физиком в спор, могли простить его несдержанность и порой грубость. А общеизвестная теория Ландау стала лейтмотивом спектакля. Ученый вывел свою формулу счастья, и в ней было всего три составляющие — дружба, любовь, общение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Художник-постановщик Максим Обрезков предпочел лаконичное оформление сценического пространства. Зрителей он перенес в обстановку НИИ. Серые стены, колонны, стремящаяся вверх лестница аудитории, стена из стеклянных блоков, опускающаяся сверху и отделяющая мир ученых от зрительного зала. И фортепиано как напоминание о жизненном пространстве главного героя. Под ним прячется маленький Лёва, когда отец Давид Львович (Александр Рыщенков), директор института, заставляет его заниматься музыкой, настаивая, что это пригодится в жизни. Но мальчишке ничего не интересно, кроме чисел. Их он готов складывать, перемножать, делить, рисуя веткой на песке. Странного ребенка отец называет ничтожеством, чем вызывает у сына суицидальные мысли. Оттуда и нелюбовь к себе и даже к собственной фамилии. Лев хочет, чтобы его называли просто Дау. Даже подвел под это «базу»: дескать, l'ane по-французски значит «осел». Значит, фамилия Ландау означает «осел Дау».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Когда его сверстники уже обзавелись семьями, Ландау признается, что, дожив до 27 лет, ни разу не целовался. Но знакомство с девушками он не отвергает. Мало того, разделяет их по классам — от первого до четвертого. Однажды встретив Кору (Яна Соболевская), Ландау вспомнил свой поход в Эрмитаж, где увидел образ Венеры. Эта богиня так увлекла его, что он ходил любоваться ею. Но Кора была красивее Венеры. С ее появлением в жизни Ландау начались иные страсти. Впрочем, это лучше увидеть, чем читать в статье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Солнце Ландау» стоит посмотреть, чтобы не пропустить что-то важное в собственной жизни. Одним история физика поможет иначе посмотреть на своих детей, не упустить зачатки таланта. Другие захотят познакомиться поближе с наследием советского ученого. А кто-то просто поплачет, посмеется и восхитится виртуозно проделанной работой постановщиков и актеров.