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Особый русский праздник 1 мая — Кузьма Огородник: история, традиции, приметы

Народный праздник Кузьма Огородник отметят в России 1 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ежегодно 1 мая православные верующие чтят память святителя Космы, епископа Халкидонского, жившего в IX веке в Константинополе во время иконоборческой ереси. В народном календаре праздник носит название Кузьма Огородник. В 2025 году он выпадает на четверг. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Кузьма Огородник — 2025: история праздника

Косма родился в Константинополе в начале IX века. Будучи христианином, он еще с юных лет решил посвятить себя монашеской жизни и борьбе с иконоборческой ересью, захватившей Византию.

Во время правления императора Льва Армянина святитель отстаивал право на почитание икон, отказавшись убирать их из храма, за что был подвергнут ссылке и лишился кафедры. Несмотря на тяжелые испытания, Косма до конца своих дней оставался непреклонным защитником православной веры.

Традиции народного праздника, отмечаемого 1 мая

На Руси праздник Кузьма Огородник был неразрывно связан с земледельческим циклом. Крестьяне считали, что именно в этот день следует начинать полевые работы. В народе по этому случаю приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».

Обычно 1 мая готовили грядки, сеяли свеклу, репу и морковь. Причем, работу поручали исключительно женщинам, так как верили, что то, что посажено мужчиной, не даст плодов.

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На Кузьму Огородника существовала традиция перед посевом мочить семена в специальных тайных источниках, которые назвали обетными студенцами. На рассвете женщины бросали на дно этих родников медные монеты в знак благодарности за будущий урожай.

В некоторых регионах семена вымачивали три дня подряд на заре, строго соблюдая тайну. Считалось, что завистливые взгляды могут погубить посевы.

С особым почтением относились в этот день к кукушкам. У этих птиц было принято спрашивать о продолжительности своей жизни: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько лет мне осталось жить».

Что можно и нельзя делать в праздник Кузьма Огородник

Кузьма Огородник считался праздником трудолюбия и чистоты помыслов. В этот день было принято работать, а безделье воспринималось как тяжкий грех, ведущий к безденежью. Нельзя было ссориться, повышать голос или играть в азартные игры. Предки верили, что подобные действия могут обернуться финансовыми потерями и проблемами со здоровьем.

Особое внимание уделяли внешнему виду. Грязная одежда в этот день символизировала неблагоприятные перемены в жизни.

По поверьям на Кузьму Огородника ни в коем случае нельзя есть ни одного семечка из тех, что предназначены для посева. В народе считали, что, если этот запрет будет нарушен, весь будущий урожай уничтожат черви.

Народные приметы на Кузьму Огородника

Наблюдения за погодой на Кузьму Огородника служили своеобразным прогнозом на предстоящее лето. Теплый день предвещал падение температуры воздуха в конце мая, а холодный указывал на плодородный год.

Обильные дожди в начале мая радовали земледельцев, так как считались залогом богатого урожая. Кроме того, осадки сулили хороший клев.

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Также доброй приметой было в день Кузьмы попасть под первый майский дождь. По народным поверьям, волосы после этого становились шелковистыми, а здоровье крепким.

Предки верили, что сны в ночь с 30 апреля на 1 мая вещие. Молодежь рассчитывала увидеть в них суженых, а люди старшего поколения — давно потерянных возлюбленных.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях народного праздника Антип Водогон.

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