Красная горка 2025: что означает праздник, строгие запреты в поминальный день

Весной традиционно отмечают один из самых необычных народно-христианских праздников — Красную горку. Православный календарь обозначает этот день, как Антипасху. Также праздник известен как Фомино воскресенье, а следующие за ним семь дней называют Фоминой неделей. В 2025 году она продлится с 27 апреля по 3 мая. Подробнее о том, каким образом в празднике переплелись языческие традиции с христианскими и какие приметы и традиции соблюдали в прошлом, — в материале «Известий».

Красная горка 2025: почему так называется, что это за праздник

Красная горка является народным названием весеннего праздника у восточных славян, это первый день недели поминок и свадеб до начала сельскохозяйственных работ. Согласно версии э нциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, именование праздника появилось от обычая встречать в этот день восход солнца, или «красную весну», на холме.

Участники народных гуляний на Красную горку на Измайловском острове в Москве Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Этнограф Аполлон Коринфиский в своей книге «Народная Русь», которая была выпущена в 1901 году, объяснил, что название этого дня идет из древности. Ведь «красный» означает «прекрасный», «радостный», «веселый» и «молодой». А горы и холмы почитались как священные места богослужебных обрядов, там же строили как языческие капища, так и храмы. Во времена язычества на возвышенности разжигали священные костры в честь Даждьбога (Бог плодородия и солнечного света). После принятия христианства на священных местах старых Богов стали строить церкви. Многие традиции прошлого сохранились, поэтому праздник, который с размахом отмечали в культовых местах, стали именовать Красной горкой.

Церковное название праздника в IV веке — Антипасха, в переводе с греческого «вместо Пасхи», или «напротив Пасхи» или «Воскресение подобное Пасхе». Этот праздник является продолжением Воскресенья Христова.

— Антипасха является своего рода альтернативным празднованием главного православного торжества. Верующие отмечают те же события, но рассматривают их в другом свете, делая акцент на явлении Иисуса апостолу Фоме и обновлении мира. Так, если первый праздник посвящен и погребению, и воскресению, то второй — только новому рождению, — рассказывает святитель Григорий.

Плетеные корзины участников народных гуляний на Красную горку Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Позже день стали именовать Фоминым воскресеньем. Согласно Новому Завету, после воскрешения Христос явился своим ученикам, которые заперлись в доме, опасаясь расправы народных старейшин Иудеи. Спаситель смог пройти сквозь закрытые двери, поскольку после воскрешения его тело не подчинялось физическим законам. Чтобы убедить своих последователей, Спаситель показал им поврежденные руки, ноги и ребра.

Когда Иисус явился в первый раз, апостола Фомы в доме не было. Согласно главной теории, Фома не вернулся после казни, потому что особенно тяжело переживал распятие Христа. Услышав от других историю о чудесном появлении Господа, он отказался принимать их за истину без доказательств. Иоанн в Евангелии цитирует слова Фомы: «Если я не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». В следующее воскресенье Иисус вновь вошел в тот дом, где собрались апостолы. В тот момент там были все его ученики, в том числе и Фома, который теперь уверовал в воскрешение Спасителя. Так его имя стало нарицательным, а «Фомой неверующим» называют человека, который отказывается верить словам других без каких-либо доказательств.

Красная горка 2025: день поминовения усопших после Пасхи

Первым после Пасхи днем церковного поминовения усопших считается Радоница — вторник Фоминой недели. В 2025 году он выпадает на 29 апреля. В храмах служится заупокойная служба, а верующие посещают кладбища — приходят помолиться об усопших, чтобы пасхальная радость передалась и им. Отсюда и название особого дня — Радоница. Согласно церковному уставу, обычно молится в честь усопших разрешено уже с Фомина понедельника, поэтому второе название этой недели — Поминальная.

По традиции люди приходят почтить память своих близких на Красную горку Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Всех умерших, включая некрещеных, атеистов и добровольно ушедших из жизни поминают дома молитвой за упокой души почившего. Можно своими словами попросить у Господа простить усопшему согрешения, успокоить его душу и даровать Царствие Небесное. В этот день особенно важно помогать нуждающимся: накормить их, подать милостыню, пожертвовать вещи в церковь или центры помощи.

Кроме того, в храме можно подать записку на литургию, заказать панихиду, сорокоуст. Традиционно россияне на Красную горку ходят на службу в храм, а затем отправляются на кладбище. Не воспрещается приносить продукты на погост, однако оставлять их на могилах считается отголоском язычества. Еду можно отдать малоимущим, знакомым или соседям, попросить их помянуть усопших. В случае, если день выпадает на памятную поминальную дату, по возвращении домой можно собраться за общей трапезой, чтобы вспомнить близкого человека. На стол, как правило, ставят скромные, но сытные блюда: щи или борщ, рыбу, холодец, картофель, овощной салат, пирожки или пирог, соленья. В качестве напитков принято подавать компот и кисель. Отметим, что поминать человека крепким алкоголем считается греховным деянием. Трапезу начинают с чтения молитвы «Отче наш».

Красная горка: народные приметы 27 апреля

В Древней Руси данный праздник означал приближение весны, поэтому люди водили хороводы, разводили костры и устраивали праздничные гуляния. После установления православия Красная горка считалась порой сватовства и свадеб: после долгого Великого поста, на восьмой день после Пасхи, разрешалось венчаться. Народная примета гласит: «Кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится». Те девушки, которых засватали до Красной горки, готовились к свадьбе, а свободные, без суженых, обязательно выходили на прогулки. Женихи на подобных «зеленых смотринах» внимательно приглядывались и выбирали себе невесту. В Костромской области бытовало поверье, что тот, кто обольет водой девушку, за нее должен свататься, в противном случае он будет считаться похитителем чести девичьей.

Участники празднования Красной горки во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Существует версия, что на Красную горку играли с пасхальными яйцами. По словам историка и религиоведа Анны Бахтияровой, начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве. Считалось, что катание яйца является символическим оплодотворением земли после зимы. Позднее это действие стало носить развлекательный характер. Так, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось, то владельца ожидают счастье и удача. Или чье яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца.

Согласно традиции, на Красную горку накрывали богатый стол, где обязательно присутствовали крашеные яйца желтого и зеленых цветов, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. На праздник хозяйки пекли домашний хлеб, пироги и блины. Священник Владислав Береговой поясняет, что на Красную горку важно прийти в храм, чтобы причаститься или просто помолиться. В праздник не стоит проводить различные обряды, заклинания и всячески заигрывать с бесовщиной. Он советует быть осторожным с колодой карт Таро, амулетами и оберегами.