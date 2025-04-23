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24 апреля — Антип Водогон: история, традиции и приметы народного праздника

Народный праздник Антип Водогон отметят в России 24 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ежегодно 24 апреля православные верующие чтят память священномученика Антипы, ученика Иоанна Богослова, епископа Пергамской церкви. В народном календаре праздник носит название Антип Водогон, так как на него приходится пик половодья. В 2025 году этот день выпадает на четверг. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Антип Водогон – 2025: история праздника

Священномученик Антипа, живший в I веке, был учеником апостола Иоанна Богослова и возглавил христианскую общину Пергама — одного из крупнейших городов Малой Азии, известного своей библиотекой, научными школами и развитой медициной. В эпоху правления императора Нерона, при котором христианство подвергалось жестоким гонениям, он стал епископом Пергамской церкви. Согласно преданию, сам Господь избрал его на это служение, наделив духовной силой и благодатными дарами для борьбы с язычеством.

Пергам был одним из культурных центров античного мира. Здесь находился знаменитый алтарь Зевса, действовали театры, храмы и медицинские учреждения. Однако наряду с этим там существовал жесткий языческий культ, сопровождавшийся жертвоприношениями и поклонением идолам.

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Проповедь святителя Антипы нарушала привычный порядок. Он открыто обличал языческую религию, приведя ко Христу множество горожан. В итоге храмы Пергама начали пустеть. Это вызвало резкое недовольство жрецов, видевших в епископе угрозу своей власти. Обвиненный в подрыве религиозных устоев, святой Антипа был схвачен и брошен в раскаленный медный вол — языческое орудие для жертвоприношений. Но даже в смертельной муке он продолжал молиться, проявив стойкость и веру.

После его кончины христиане с честью погребли тело святого, от мощей которого, по преданию, начало истекать благовонное, целительное миро. Священномученик Антипа с тех пор почитается как заступник и целитель, особенно как скорый помощник в зубных болезнях. Его образ — пример христианской стойкости перед лицом гонений и свидетельство духовной силы.

Традиции народного праздника, отмечаемого 24 апреля

В народной традиции праздник получил название Антип Водогон не случайно: на этот период на Руси приходился пик весеннего половодья. Талые воды заполняли берега рек и нередко угрожали крестьянским хозяйствам.

Несмотря на опасность затоплений, в народе воспринимали это как добрый знак, предвещавший обильный урожай. Предки считали, что святой Антипа освобождает реки ото льда, и приговаривали: «Антип воду распустил», «Была бы водица, а хлеб народится». Если же к этой дате водоемы оставались скованными, это сулило неплодородный год.

Утром 24 апреля предки старались посетить церковь, чтобы помолиться святому. К нему обращались за помощью в исцелении лихорадки, головной боли, при проблемах со зрением и слухом, но чаще всего — при зубной боли.

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Согласно народным поверьям, чтобы избавиться от мучений, нужно было приложить к больному зубу серебряную монету, затем проделать в ней отверстие, продеть нитку и повесить на икону святого Антипы.

Что можно и нельзя делать в праздник Антип Водогон

Праздник Антипа Водогона считался неблагоприятным для некоторых полевых работ. Семена в этот день старались даже не брать в руки, так как растения не приживутся. Также крестьяне старались не ходить в лес. Считалось, что именно в это время просыпаются медведи, голодные и опасные после зимней спячки.

Хозяйки устраивали в праздник генеральную уборку, очищая углы и полы дома от накопившейся грязи. Это занятие воспринималось как ритуал, привлекающий достаток и семейное благополучие. Однако уборка имела свои ограничения. Так, жители деревень избегали мытья окон, считая, что сквозь чистое стекло в дом может заглянуть нечистая сила и принести беды.

Существовали и другие запреты. Например, на Антипу старались не стирать детскую одежду — бытовало мнение, что вместе с мыльной водой можно «смыть» здоровье ребенка. Также не брались за рукоделие, полагая, что такие изделия быстро придут в негодность.

На Антипа Водогона под запретом были ссоры, конфликты, а также месть. Любое злое дело, по поверьям, возвращалось исполнителю с удвоенной силой.

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Беременным женщинам в праздник не доверяли подсчет денег. Считалось, что это может спровоцировать непредвиденные расходы и нанести ущерб бюджету семьи.

В день памяти святого Антипы необходимо было покаяться в грехах. В народе верили, что покаяние открывает путь к удаче и благополучию на весь год.

Народные приметы на Антипа Водогона

24 апреля предки наблюдали за природой, делая выводы о том, каким будет грядущее лето. Если утром на восходе небо окрашивалось в красный цвет, ждали ветреную погоду. Дождь в этот день сулил изобилие грибов. Распустившаяся верба означала, что заморозки больше не вернутся. А если же мороз держался — это сулило богатый урожай груздей.

Ранее «Известия» рассказали, когда и как в России отмечают народный праздник Вадим Ключник.

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