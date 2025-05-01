Дэвид Бекхэм, футболист. Биография

Дэвид Бекхэм родился 2 мая 1975 года в округе Лейтонстоун в восточном Лондоне. Его отец занимался монтажом кухонь, а в свободное время тренировал местную футбольную команду, мать работала парикмахером. Родитель мальчика были поклонниками футбола и болели за «Манчестер Юнайтед». Чтобы посетить домашние матчи любимой команды, они регулярно совершали 320-километровые поездки в Большой Манчестер вместе с детьми. Именно благодаря им юный Дэвид увлекся спортом.

В детстве он посещал футбольную школу Бобби Чарльтона в Манчестере и играл за команду «Риджуэй роверс» под руководством своего отца. В 14 лет Бекхэм подписал школьный контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединился к молодежной команде клуба. Там же познакомился со многими будущими звездами «красных дьяволов»: Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Ники Баттом и другими. В 1992 году вместе с товарищами по команде выиграл молодежный Кубок Англии.

В сентябре 1992 года Бекхэм впервые сыграл в основном составе «Манчестер Юнайтед». В матче против «Брайтона» он вышел на поле вместо Андрея Канчельскиса. В январе 1993 года молодой футболист исполнил свою детскую мечту, заключив профессиональный контракт с «красными дьяволами».

В 1994 году Бекхэм дебютировал в Лиге чемпионов. Он хорошо показал себя в первом матче, забив гол в ворота «Галатасарая», а «Манчестер Юнайтед» выиграл с разгромным счетом 4:0. В 1995 году спортсмен провел месяц в клубе «Престон» как арендованный игрок и за это время успел забить два гола в пяти матчах.

Вернувшись к «Красным дьяволам», Бекхэм вновь вошел в основной состав команды и продолжил демонстрировать высокие результаты. В сезоне-1995/96 он сыграл в 32 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), забив семь голов. В следующем сезоне в первой же игре против «Уимблдона» футболист сумел попасть в ворота противника со своей половины поля, после чего вошел в состав национальной сборной.

Тем не менее Чемпионат мира 1998 года обернулся для Бекхэма скандалом. Спортсмен успешно прошел все квалификационные матчи, но незадолго до начала чемпионата главный тренер английской команды Гленн Ходдл обвинил его в несобранности и не допустил до первых игр. В третьем матче Бекхэм проявил себя, забив гол со штрафной.

Однако в 1/8 финала футболист получил красную карточку за то, что ударил аргентинского игрока Диего Симеоне. В итоге сборная Великобритании потеряла одного из значимых игроков и проиграла в серии пенальти. После этого Бекхэм подвергся жесткой критике со стороны фанатов, которые обвинили его в неудаче команды.

Несмотря на провальный чемпионат мира, Бекхэм не покинул «Манчестер Юнайтед». Более того, сезон-1998/99 стал самым успешным в его карьере. В это время он помог команде оформить требл (золотой хет-трик) — завоевать победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

В сезоне-2000/01 Бекхэм также показал высокую результативность, забив 16 голов во всех сыгранных матчах. Весной 2003 года он подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», однако уже в июле ушел из команды из-за конфликта с тренером Алексом Фергюсоном, которому не нравилось, что футболист, женившись на солистке поп-группы Spice Girls Виктории Адамс, стал слишком много времени уделять светской жизни.

Напряжение между тренером и игроком вылилось в скандал после поражения «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. В раздевалке Фергюсон бросил в Бекхэма бутсу, попав ему в лицо. Спортсмен получил глубокий порез, рану пришлось зашивать. После этого он ушел из «красных дьяволов» и подписал контракт с «Реал Мадридом».

В «Реале» Бекхэм провел четыре года. В 2003 году он стал обладателем Суперкубка Испании, а в сезоне-2006/07 выиграл чемпионат Испании (Ла Лига). Всего за испанский клуб он провел 159 матчей, в которых забил 20 голов.

В 2007 году Бекхэм перешел в американскую команду «Лос-Анджелес Гэлакси», в которой отыграл шесть сезонов. За это время он принял участие в 98 матчах и забил 18 голов. Чтобы привлечь звездного игрока, футбольной лиге США (MLS) пришлось пойти на серьезные уступки, в частности, повысить потолок зарплат, что впоследствии вошло в историю как «правило Бекхэма». Однако всё это окупилось — с приходом Бекхэма «Гэлакси» обрел небывалую известность, а лига смогла привлечь огромное количество новых зрителей.

В 2009 и 2010 годах Бекхэм играл в итальянском «Милане» на правах аренды. Спортсмен надеялся подать заявку на вступление в сборную Великобритании, однако из-за травмы был вынужден пропустить Чемпионат мира. В ноябре 2012 года он покинул «Гэлакси» и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» на один сезон. В ПСЖ футболист провел 14 матчей и выиграл чемпионат Франции. В мае 2013 года он заявил о завершении карьеры.

После окончания карьеры игрока Бекхэм занялся благотворительностью. В 2015 году он основал The David Beckham Unicef Fund, главной целью которого стала помощь детям из разных стран. В 2018 году бывший спортсмен стал президентом американского клуба «Интер Майами», который стартовал в MSL в 2020 году.

Бекхэм также пробовал себя в роли киноактера. В 2014 году на экраны вышел документальный фильм о жизни бывшего футболиста после отставки «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное». В следующем году он появился как камео в фильме Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.». А в 20178 году спортсмен исполнил эпизодическую роль в картине «Меч короля Артура». В 2023 году на Netflix вышел документальный мини-сериал о жизни звездного игрока и его карьере в «Манчестер Юнайтед».

В мае 2025 года Дэвиду Бекхэму исполняется 50 лет. По данным издания The Sun, спортсмен планирует устроить большой ужин для семьи и друзей, а после провести время с женой.

Дэвид Бекхэм — личная жизнь

Свою будущую жену, солистку Spice Girls Викторию Адамс, Бекхэм впервые увидел на концерте группы в Тбилиси. Уже тогда его поразила красота и грациозность певицы. Два года спустя футболист смог познакомится с ней лично во время благотворительного матча на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» в Таффолде. После игры Адамс зашла в раздевалку к спортсменам и передала Бекхэму билет со своим номером на обратной стороне.

Роман между футболистом и певицей развивался стремительно, и в 1999 году они поженились. Адамс при этом взяла фамилию мужа. Еще до свадьбы у пары родился сын Бруклин Джозеф, а в 2002 году на свет появился его брат Ромео Джеймс. В 2005 году Бекхэмы стали родителями в третий раз — у них родился сын Круз Дэвид. В 2011 семья пополнилась долгожданной дочкой — Харпер Севен.