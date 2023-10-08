День Бекхэма: пунктик на чистые подсвечники и пасека с «липкой жижей»

На Netflix вышел мини-сериал о легендарном британском футболисте Дэвиде Бекхэме . Режиссером выступил оскароносный Фишер Стивенс. Док рассказывает не только о карьерном пути Бекхэма, но и о личном: отношениях с Викторией и семейном кризисе, депрессии, стычке с тренером «Манчестер Юнайтед», пунктике на чистые подсвечники . В сериал вошли ранее не опубликованные архивные кадры и откровенные интервью с коллегами и близкими Бекхэма. «Известия» посмотрели все четыре эпизода и рассказывают самое интересное .

Звезда родилась

Дэвид Бекхэм — бывший капитан сборной Англии, играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен» и другие клубы. Но не надо быть футбольным фанатом, чтобы знать его имя . Известность Бекхэма вышла далеко за пределы поля не только благодаря спортивным заслугам, но и сотрудничеству с брендами, обложкам в модных журналах, наконец, браку с солисткой Spice Girls Викторией.

«Несомненно, я ставила их (группу) на обложку. Впрочем, я сделала это лишь потому, что моя дочь их обожала. Что мне еще оставалось?» — признается в доке редактор американского Vogue Анна Винтур.

Режиссер Фишер Стивенс, бывший футболист Дэвид Бекхэм, исполнительный директор Netflix Адам Дель Део и продюсер Netflix Гейб Спитцер на премьере документального фильма Netflix «Бекхэм» в Лондоне Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Казалось бы, что еще можно рассказать о человеке, который жил, словно поп-звезда, под пристальным вниманием таблоидов и вездесущих папарацци? Однако Netflix пытается сделать это в новом документальном мини-сериале «Бекхэм». Режиссером стал обладатель премии «Оскар» за док «Бухта» Фишер Стивенс. Шоу состоит из четырех серий. Внутри — ранее неопубликованные видео из семейного архива, в том числе с маленьким Дэвидом, кадры ключевых матчей разных лет, откровенные интервью самого Бекхэма, членов его семьи, тренеров и других прославленных футболистов .

Много внимания авторы уделили периоду, когда Дэвид играл за «Манчестер Юнайтед» под руководством тренера Алекса Фергюсона . Оба с теплом вспоминают друг о друге, хотя отношения их гладкими не были. Бекхэм вел себя словно подросток-бунтарь, Фергюсон — как строгий и ворчливый отец , который на деле желал чаду лучшего. Как и бывает в семьях, однажды они чуть не сцепились. Повздорили во время разбора полетов после матча. Дэвид послал тренера, а тот пнул бутсу, которая угодила футболисту прямо в бровь и рассекла ее .

«По правде, это вышло случайно», — вспоминает Фергюсон.

Консервативному тренеру не очень нравился звездный статус Бекхэма, который активно набирал популярность и сотрудничал с брендами. В середине 90-х спортсмен подписал контракт с Адидас на £50 тыс. и тут же потратил гонорар на BMW. Любил покупать модную одежду, однажды даже раскошелился просто на дорогую ручку.

Лига чемпионов – 1998/99. Финал «Манчестер Юнайтед» – «Бавария», церемония награждения, Дэвид Бекхэм с кубком Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/Jürgen Fromme

« Он получал зарплату в пятницу, а к субботе всё спускал и следующие пять дней ждал зарплату, чтобы купить джинсы », — вспоминает футболист Фил Невилл.

В 1998-м перед важнейшим матчем с Аргентиной Виктория сообщила Дэвиду, что ждет ребенка. Повлияло ли это на собранность спортсмена — вопрос. Во время игры он получил красную карточку , столкнувшись с игроком соперников и известным провокатором Диего Симеоне. В итоге англичане проиграли, и фанаты возненавидели Бекхэма . На него обрушилась такая травля, что он, по словам Виктории, впал в депрессию.

«Куда бы я ни пошел, всюду подвергался нападкам. Я шел по улице и видел, сколько ненависти в глазах у прохожих. В меня плевали, меня обзывали, унижали, говорили гадости. Мне пришлось очень нелегко », — вспоминает футболист.

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория на премьере документального фильма «Бекхэм» Фото: TASS/Tolga Akmen

В доке Симеоне признает, что тогда симулировал, и всё это выпало на долю оппонента незаслуженно.

Пош и Бекс

Дэвид и Виктория Бекхэм — одна из образцовых пар в шоу-бизнесе, но она переживала и темные времена. В сериале супруги впервые откровенно прокомментировали слухи об измене Дэвида , которые появились в начале 2000-х. В то время он играл за «Реал Мадрид». Пресса смаковала скандал и изощрялась в заголовках.

«Была ли я на Дэвида в обиде? Если честно, да. А уж если совсем честно, еще никогда в жизни я не была настолько несчастной », — признается Виктория.

«Сериал продемонстрировал культуру папарацци 1990-х годов, Бекхэмы рассказывают о жизни под наблюдением таблоидов и капризной прессы, которая колебалась между идолопоклонством и оскорблениями», — пишет Дэн Эйнав из Financial Times.

Фото: соцсети

Супруги подробно рассказывают о том, как развивались их отношения, вспоминают первый поцелуй на парковке . В одном из эпизодов Виктория рассказывает, что они с Дэвидом — представители рабочего класса. Он, подслушав разговор, подкалывает жену и заставляет рассказать, на какой машине ее возили в школу. Не сразу, но Виктория признается: в 80-х у отца был «роллс-ройс».

Пчеловод и перфекционист

Из сериала мы узнаем, что мед с пасеки Дэвида Виктория называет «липкая жижа Бекхэма». А еще экс-игрок — ярый перфекционист . Не терпит посуду в раковине, перед сном подрезает у свечей фитили и чистит подсвечники от копоти, одежда в его шкафу развешана по цветам, а на отдельном рейле висят образы на неделю вперед.

Кадр из сериала «Бекхэм» Фото: youtube.com/@Netflix

« Бекхэм» — превосходное, неожиданное, комплексное изображение как эпохи, так и неожиданно сложного человека », — пишет Бенджи Уилсон из Daily Telegraph (UK).