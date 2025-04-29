В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Электроснабжение почти полностью восстановлено в Испании после масштабного отключения. Об этом 29 апреля сообщил оператор испанской электросети Red Eléctrica.
«99,16% спроса [на электроэнергию] на полуострове уже восстановлено с выработкой 21 265 МВт. 100% подстанций электросетей находятся в рабочем состоянии», — говорится в заявлении в социальной сети X (бывш. Twitter).
Red Eléctrica уточнил, что данные приведены по состоянию на 6:00 по местному времени (7:00 мск).
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. Оно повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения.
Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя рассказал о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. К тому моменту жители Мадрида оставались без электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.