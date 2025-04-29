Опрос показал важность брендов для россиян при покупке на маркетплейсах

Почти половине россиян важен бренд при покупке товаров на маркетплейсах. Еще четверть покупателей совершает заказы у одного и того же продавца или выделяет лучший для себя магазин на платформе для онлайн-заказов. Соответствующими данными во вторник, 29 апреля, поделился «Яндекс Маркет» с «Газета.Ru».

Согласно ответам респондентов, они особенно обращают внимание на бренд в категориях электротоваров (42%), бытовых продуктов и товаров (36%), одежды и обуви, товаров для детей и ухода и парфюмерии (по 30%).

При этом 45% опрошенных заявили, что добавляют новые магазины в «Избранное», но всего 20% заказывают товары именно из них.

По словам 52% россиян, они используют маркетплейс, чтобы приобрести товар у определенного бренда. А что касается решения респондентов сделать повторный заказ у продавца, на это влияют хороший опыт после первого заказа (40%), скидки (33%) и интересная реклама (25%).

23 апреля «Известия» ознакомились с опросом Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, который показал, как граждане относятся к отзывам на товары в онлайн-магазинах. Так, на отзывы других пользователей и на рейтинг товара при покупке обращают внимание 43% россиян. 12% смотрят только на отзывы других пользователей, и только 4% — на рейтинг товара.

16 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российские маркетплейсы работают практически во всех соседних странах, в том числе строят склады, развивают свою инфраструктуру. По его словам, Россия много инвестирует в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.