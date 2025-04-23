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В Роскачестве оценили уровень доверия россиян к отзывам при покупках онлайн

Роскачество: 43% россиян считают важными отзывы и рейтинги при покупках онлайн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества провел опрос, который показал, как граждане относятся к отзывам на товары в онлайн-магазинах. С его результатами 23 апреля ознакомились «Известия».

Как оказалось, на отзывы других пользователей и на рейтинг товара при покупке обращают 43% россиян. 12% смотрят только на отзывы других пользователей, и только 4% — на рейтинг товара. Не придают никакого значения рейтингу товара и отзывам на него всего 7%.

Большинство отзывов и рейтингов на продукцию маркетплейсов признают правдивыми и достоверными 43% потребителей, при этом они также допускают, что некоторые комментарии могут быть «накрученными». 12% придерживаются мнения, что все отзывы и рейтинги на товары — реальные.

Скептическую позицию в отношении правдивости отзывов и рейтингов занимают в два раза меньше пользователей. 19% россиян считают, что большинство отзывов и рейтингов на товары в онлайн-магазинах ложные и только часть — настоящая. Убеждены, что все отзывы и рейтинги «накручены», всего 6%.

Как отметил директор департамента по работе с цифровыми площадками Сергей Бодров, опрос ЦИПП подтвердил ключевую роль отзывов и рейтингов в принятии решений о покупке онлайн

«Почти половина россиян опирается на мнение других покупателей, что говорит о высокой степени доверия к пользовательскому контенту. Однако важно отметить и значительную долю скептиков, которые сомневаются в достоверности оценок. Этот тренд ставит перед цифровыми площадками две задачи: первая — повышение прозрачности и достоверности отзывов, необходимо внедрять механизмы верификации, бороться с накрутками и искусственным влиянием на рейтинги», — заявил Бодров.

Второй задачей является развитие доверия потребителей. Для этого электронные торговые площадки должны активнее коммуницировать, чтобы обеспечить честность оценок. Например, с помощью модераторов, алгоритмов обнаружения фейков или партнерства с независимыми экспертами, отметил он.

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16 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российские маркетплейсы работают практически во всех соседних странах, в том числе строят склады, развивают свою инфраструктуру. По словам Оверчука, Россия много инвестирует в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

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