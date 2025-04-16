Оверчук указал на работу маркетплейсов РФ почти на всех рынках соседних стран
Российские маркетплейсы работают практически во всех соседних странах. Об этом 16 апреля сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук после выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
«Наши электронные торговые площадки сегодня активно присутствуют почти на всех рынках наших ближайших соседей и активно там развиваются, в том числе строят склады, развивают свою инфраструктуру», — отметил он, добавив, что РФ обладает широким набором технологий.
Кроме того, по словам Оверчука, Россия много инвестирует в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметил он, растет российский производственный сектор, в том числе высокотехнологичные производства, связанные с большой химией и энергетикой.
В марте Оверчук сообщил, что валовый внутренний продукт (ВВП) ЕАЭС за прошлый год вырос на 4,2%, у Евросоюза показатель увеличился всего на 0,8%. По мнению вице-премьера, рост ВВП ЕАЭС стал возможен благодаря переходу на единые обязательные требования к товарам, ликвидации ежегодного таможенного контроля за период 2015–2023 годов. Он также добавил, что взаимная торговля за счет принятых действий была в среднем выше на 24%.