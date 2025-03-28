Оверчук сообщил об увеличении ВВП ЕАЭС на 4,2% за прошлый год

Валовый внутренний продукт (ВВП) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за прошлый год увеличился на 4,2%, у Евросоюза (ЕС) рост составил всего 0,8%. Об этом 28 марта заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ «Новые импульсы для развития Большого евразийского партнерства».

«За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%. Опыт ЕАЭС также может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии», — процитировал его ТАСС.

По мнению Оверчука, рост ВВП ЕАЭС произошел благодаря переходу на единые обязательные требования к товарам, устранению ежегодного таможенного контроля за период 2015–2023 годов.

«Взаимная торговля ЕАЭС за счет этих мер была в среднем на 24% выше», — продолжил вице-премьер.

Оверчук также отметил, что ЕАЭС раскроет свой потенциал как одного из экономических центров Большого евразийского партнерства до 2030 года в рамках Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов и на период до 2045 года в ходе «Евразийского экономического пути», принятого по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Оверчук 27 марта сообщил журналистам о продолжении работы Армении в ЕАЭС. По его мнению, страна принимает участие в деятельности союза, а также вносит свой вклад в евразийскую интеграцию.