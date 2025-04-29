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Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО

Патрушев: контуры победы РФ уже хорошо просматриваются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Россия приближается к успешному завершению специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 29 апреля, заявил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — сказал он в интервью ТАСС.

Патрушев добавил, что в настоящее время военнослужащие в зоне СВО борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.

Как отметил помощник президента России, на данный момент у человечества есть два варианта, один из которых — это бойня, а второй — справедливое мироустройство.

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23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве.

Он уточнил, что Штаты выступили с «очень четким предложением» для обеих стран относительно пути к мирному соглашению. По его словам, условия предусматривают, что каждая из сторон конфликта должна будет отказаться от части контролируемой территории. 28 апреля он выразил мнение, что при отсутствии урегулирования конфликт на Украине может привести к ядерной войне.

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