Вэнс предупредил об опасности ядерной войны из-за конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что при отсутствии урегулирования конфликт на Украине может привести к ядерной войне. Соответствующее заявление 28 апреля он сделал в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка, опубликованном на видеохостинге YouTube.

«Если это продлится еще несколько лет, мы можем столкнуться с крахом общества. Демографические показатели обеих этих стран — это кошмар. Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну», — заявил Вэнс

Он отметил, что нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа усердно работает над вопросом урегулирования конфликта.

23 апреля Вэнс заявил, что США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. Он уточнил, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. По его словам, условия предусматривают, что каждая из сторон конфликта должна будет отказаться от части контролируемой территории.