В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

На железнодорожном вокзале испанской Барселоны остановлено движение поездов из-за начавшихся в стране проблем с подачей электроэнергии. Об этом 28 апреля сообщил корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

На кадрах видно, как у вокзала собирается многочисленная толпа из желающих уехать, однако из-за сложившейся ситуации поезда не отправляются и не отбывают из Мадрида.

«Я еду в город под названием Грац-де-Мар, и мы застряли здесь, потому что электричество отключили, кажется, во всей Европе, а поезда не ходят. Мы здесь ждем, пока они что-нибудь скажут, и, думаю, нам придется провести здесь ночь. Кажется, говорят, что нам придется подождать до завтра, потому что сегодня поездов больше нет», — рассказал житель Испании Рикардо.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя сообщил о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. Уточняется, что жители Мадрида в настоящее время лишены электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.