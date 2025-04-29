Экономист оценил ущерб стран Запада из-за блэкаута до €1,2 млрд

Потери стран, в которых произошло масштабное отключение электроснабжения, можно оценить от €600 млн до €1,2 млрд. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Если оценить потери, которые понесут только первичные страны, то их можно оценить от €600 млн до €1,2 млрд. Такая переменная цифра, но при этом она исходит из того, что последствия этих блэкаутов будут преодолены. <…> Если они будут продолжаться, конечно, потери будут мультипликативно несоизмеримо больше», — рассказал Бархота.

По словам эксперта, инцидент повлечет за собой последствия и может оказаться «серьезным экономическим ударом».

Также наш собеседник отметил, что граждане стран, которые затронул блэкаут, отреагируют на инцидент. Как указал Бархота, Франция, Испания и Португалия занимаются оборонно-промышленным комплексом, вместо того чтобы развивать экономику и социальную сферу.

«Помимо технологической, технической реакции, будет еще общественный ответ населения этих стран, которые незамедлительно высказывают свое мнение о том, что это во многом и символический знак. Эта авария свидетельствует о том, что нужно поменять вектор политики, а не заниматься военной авантюрой», — заключил кандидат экономических наук.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Директор местного оператора электросетей Ren Жоау Фариа Консейсау сообщил, что полное восстановление электричества в Португалии планируется к завтрашнему дню.

Тогда же испанский политолог Сантьяго Армесийя в беседе с «Известиями» сообщил, что последствия масштабного отключения электричества на территории Испании начинают постепенно устранять.