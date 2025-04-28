Эксперт назвал причину возможного отключения электроэнергии в Западной Европе

Отключение электроэнергии в Испании, Португалии и других регионах Западной Европы может быть связано с проблемами в области возобновляемых источников энергии. Об этом 28 апреля рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиями».

«На данный момент происходящее выглядит таким образом, как будто бы резко сократилось производство электрической энергии в возобновляемых источниках энергии, а традиционная генерация, на которую были возложены дополнительные обязательства по производству и поставкам электрической энергии, просто не справилась», — заявил он.

По словам Фролова, в тот день производство энергии на ветряных электростанциях снизилось с самого утра, в связи с чем для обеспечения потребителей требовались дополнительные поставки из других источников. Но они не были организованы к моменту роста спроса на электричество, что привело к «обвалу» электросети.

«В Португалии в течение апреля и марта доля возобновляемых источников энергии в общей выработке составляла до 90%. В Испании поменьше — от 70% до 75%. А учитывая, что угольной генерации в Португалии больше нет, это очень мудрая европейская политика отказа от угольной генерации. Газовой генерации явно не хватает. Атомные мощности, располагающиеся на территории Испании, не могут компенсировать какие-то выпадающие объемы электрической энергии», — объяснил специалист.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя сообщил о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. Уточняется, что жители Мадрида в настоящее время лишены электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.