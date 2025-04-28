Дело возбудили по факту гибели женщины из-за опрокидывания катера в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за гибели женщины в результате опрокидывания катера в Сулакском каньоне в Дагестане. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что во время экскурсии в акватории реки Сулак судно с туристами на борту перевернулось, все пассажиры оказались в воде. По предварительным данным, женщина погибла, еще семь пассажиров получили различные травмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — указано в сообщении.

В настоящее время проводятся различные экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего

О том, что лодка перевернулась в Сулакском каньоне из-за столкновения со скалой, стало известно в этот же день. Отмечалось, что на борту находились восемь человек.