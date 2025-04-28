Лодка с туристами перевернулась в Дагестане
В Сулакском каньоне в Дагестане перевернулась лодка с туристами. Об этом 28 апреля рассказал источник «Известий».
Согласно предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек. Троих туристов госпитализировали.
«По предварительным данным, на борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — уточнили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по республике.
Лодка перевернулась в Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции из-за столкновения со скалой. На данный момент на месте происшествия работают спасатели ведомства, представители государственной инспекции по маломерным судам, а также начальник пожарно-спасательного гарнизона. Детали произошедшего уточняются.
Ранее, 31 марта, в краснодарской краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС» сообщили о подтоплении палаточного лагеря с туристической группой. В результате происшествия спасатели эвакуировали 19 человек. Уточняется, что подтопление произошло из-за обильных осадков.