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Дмитриев назвал Африку очень важным партнером для РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Африка является очень важным партнером для РФ. Об этом 28 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, Африка — это очень важный партнер для России. Там многие страны пытаются играть важную роль, но мы видим, что на африканском континенте очень позитивное отношение к России», — заявил он в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Глава РФПИ подчеркнул, что важно установить связи и с другими странами, поскольку в некоторых вопросах сильна Москва, а в других будет «хорошо привлечь партнеров». Он выразил мнение, что совместно с партнерами, в том числе из стран Ближнего Востока, российская сторона может много инвестировать в африканские государства, в полезные ископаемые, а также развивать инфраструктуру.

«У нас замечательная, вы знаете, [компания] РЖД («Российские железные дороги». — Ред.), которая обладает большими компетенцими в инфраструктуре, поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это безусловно важно», — добавил Дмитриев.

Он отметил, что ряд европейских стран пытается помешать взаимодействию России и Африки, однако Москва будет двигаться вперед поступательно и успешно.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 апреля сообщил о планах России содействовать усилению позиций Африки и продолжать развивать отношения с континентом. Также он уточнил, что в торгово-экономической сфере сторонам удается успешно сотрудничать и реализовывать гуманитарные проекты.

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