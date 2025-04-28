Дмитриев назвал Африку очень важным партнером для РФ
Африка является очень важным партнером для РФ. Об этом 28 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, Африка — это очень важный партнер для России. Там многие страны пытаются играть важную роль, но мы видим, что на африканском континенте очень позитивное отношение к России», — заявил он в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Глава РФПИ подчеркнул, что важно установить связи и с другими странами, поскольку в некоторых вопросах сильна Москва, а в других будет «хорошо привлечь партнеров». Он выразил мнение, что совместно с партнерами, в том числе из стран Ближнего Востока, российская сторона может много инвестировать в африканские государства, в полезные ископаемые, а также развивать инфраструктуру.
«У нас замечательная, вы знаете, [компания] РЖД («Российские железные дороги». — Ред.), которая обладает большими компетенцими в инфраструктуре, поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это безусловно важно», — добавил Дмитриев.
Он отметил, что ряд европейских стран пытается помешать взаимодействию России и Африки, однако Москва будет двигаться вперед поступательно и успешно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 апреля сообщил о планах России содействовать усилению позиций Африки и продолжать развивать отношения с континентом. Также он уточнил, что в торгово-экономической сфере сторонам удается успешно сотрудничать и реализовывать гуманитарные проекты.