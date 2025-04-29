Вперед в прошлое: иностранные банки могут пересмотреть решение об уходе из РФ

Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в России, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такую позицию игроки высказали на закрытой встрече депутатов с представителями европейского бизнеса, которая прошла в апреле. Крупнейшие иностранные банки, которые продолжают работать на российском рынке сейчас, — это «Райффайзен» и «Юникредит». При этом официально они заявляют, что планы по уходу не сворачивают. Почему иностранцам выгодно оставаться в РФ — в материале «Известий».

Возвращение иностранных банков в РФ

В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Все иностранные финансисты — участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке, — подчеркнул Анатолий Аксаков.

При нормализации отношений РФ с Западом представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок, уточнил депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

До обострения украинского конфликта в феврале 2022 года в РФ действовало несколько «дочек» иностранных банков. Крупнейшими из них были Райффайзенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), Юникредит Банк (Италия), Ситибанк (США), Хоум Банк (Чехия) и ОТП Банк (Венгрия).

Некоторые кредитные организации, такие как французская Societe Generale и чешская PPF (материнские компании Росбанка и Хоум Банка соответственно), продали свои российские активы еще в 2022 году с большим дисконтом. Например, Росбанк купили структуры «Интерроса» менее чем за треть капитала. Ситибанк еще до СВО свернул в России бизнес по обслуживанию физлиц.

В итоге доля иностранцев на финансовом рынке РФ сократилась с 11% в начале 2022 года до 4–5% к 2025-му, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако ряд игроков продолжает деятельность у нас в стране. Среди них — Райффайзенбанк и Юникредит Банк, которые до сих пор входят в список системно значимых кредитных организаций, формируемый ЦБ. При этом они не раз официально заявляли о планах уйти из России, но это сложный процесс.

UniCredit открыто заявил о намерении воспользоваться геополитической оттепелью, чтобы выгодно продать российский бизнес.

Фото: Global Look Press/Alex Halada

При этом внутри австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), как сообщали СМИ, разделились мнения относительно стратегии выхода с рынка РФ. Часть руководства настаивает на продаже российской «дочки», другие предлагают дождаться развития событий. Если западные компании возобновят работу в России, то Raiffeisen может увидеть в этом возможность продать свои активы и покинуть страну. «Известия» направили запросы в «Райффайзен» и «Юникредит» о том, не изменили ли эти игроки планы по уходу из РФ.

Источники Bloomberg сообщали, что российские власти не дадут им продать активы покупателям из РФ, потому что тогда дочерние структуры могут попасть под санкции. При этом противодействие западных стран исключает возможность продать бизнес нерезидентам.

Кроме того, минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России составляет 60%, сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Также компании должны будут заплатить взнос в бюджет в размере 35% от рыночной стоимости актива — 25% сразу, еще 5% в течение года и еще 5% в следующие два года.

Действительно ли иностранные банки придут в РФ

Однако в последние месяцы ситуация могла измениться из-за потепления отношений между США и Россией — на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине Вашингтон давал сигналы о готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой. В частности, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны обсуждают «очень перспективные коммерческие возможности».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Потепление уже заметно: к внебиржевым торгам на Мосбирже вернулись 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. Разрешение Национального клирингового центра заключать с ними внебиржевые сделки действует с 28 апреля. Также изменения отражены на портале НКЦ и страницах ценных бумаг на сайте Мосбиржи. То есть владельцы этих активов, которые раньше не могли из них выйти, теперь снова получают возможность совершать с ними сделки.

В апреле в Financial Times сообщали, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки продать российский бизнес на фоне возможного потепления отношений между США и Россией. Выяснилось, что это решение было принято еще в феврале, уточнили источники издания. Пауза необходима, чтобы заново оценить ситуацию и понять, не изменится ли позиция США. Впрочем, сама финансовая организация тогда официально эту информацию опровергла.

Де-факто «Райффайзен» после ухода западных конкурентов получает в России почти половину прибыли и делает всё, чтобы остаться, несмотря на давление со стороны европейских властей, отметил экономист Алексей Кричевский. Банк выбрал стратегию «ни войны, ни мира» — формально выполняя планы по выходу с рынка, он продолжает получать в России крупную прибыль и ждет оттепели в отношениях страны с ЕС, пояснил независимый финансовый эксперт Андрей Бархота.

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— Если «Райффайзен» восстановит ранее замороженные кредитные лимиты, он быстро восстановит утраченные позиции на российском рынке, — уверен экономист.

«Юникредит», в свою очередь, находится в сложной ситуации, уточнил Бархота. Он сокращается гораздо быстрее, чем Райффайзенбанк, а доходов у него может быть недостаточно, чтобы восстановить прежнюю эффективность.

Тем не менее «Юникредиту» вряд ли грозят санкции, ведь это бы сильно ударило по финансовой системе ЕС, считает Наталья Мильчакова. Дело в финансовом секторе Италии: там многие банки и так испытывают проблемы из-за слабости экономики еврозоны, а ограничения против «Юникредита» способны будут нанести существенный ущерб стабильности банковской системы страны.

Риски введения новых рестрикций со стороны США постепенно падают после прихода к власти Дональда Трампа, который стремится выстроить диалог с РФ по урегулированию украинского конфликта. Тем не менее реального, а не вербального «потепления» в отношениях двух стран пока нет, поэтому санкционные риски для иностранных банков в РФ все-таки есть, уточнила Наталья Мильчакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для полномасштабного возвращения западных банков нужно снятие ограничений с российского финансового сектора и восстановление платежей через SWIFT, но сроки неизвестны, констатировала эксперт.

Впрочем, их роль на внутрироссийском рынке сейчас невелика по сравнению с прошлым десятилетием. Именно они когда-то задавали стандарты обслуживания, став маяками для местных игроков, но сейчас у нас есть собственные игроки высокого качества, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Рассчитывать на быстрый приход иностранных банков — даже если СВО закончится — наивно, восстановление доверия займет годы, предупредил Алексей Кричевский. Возможности для заработка будут значительными, но и риски останутся высокими. Пока же оставшиеся в России кредитные организации балансируют между санкциями и надеждой на перемены.