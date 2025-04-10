Тесные паузы: как рынки отреагировали на 90-дневную приостановку тарифов

В ближайшие три месяца рынки сохранят волатильность и будут отыгрывать каждую новость, связанную с переговорами о тарифной войне. Американские и европейские фондовые индексы подскочили вплоть до 12%, реагируя на новость о приостановке на 90 дней действия повышенных пошлин. Несмотря на то что сборы против КНР уже повышены до 145%, китайские индексы, как и юань, всё равно укрепляются. Трамп использует свою излюбленную тактику: сначала — во всех смыслах этого выражения — повышает ставки, а затем подает даже небольшие достигнутые успехи как свою победу, отметили политологи. Поэтому инвесторы ожидают, что самая рискованная фаза уже позади — дальше последуют переговоры. Впрочем, даже сборы в 10% окажут на мировую экономику и инфляцию значительное влияние, но растянется оно на несколько лет.

Реакция рынков на решения Трампа

Рынки позитивно отреагировали на решение Трампа отложить введение повышенных пошлин на 90 дней для тех стран, которые еще не установили ответные меры. Решение было объявлено вечером 9 апреля, эту торговую сессию S&P 500 закрыл ростом на 9%, а Dow Johns — на 8%, Nasdaq — на 12%.

10 апреля японский Nikkei вырос на 9%, отыграв половину снижения последнего месяца. Немецкий DAX, британский FTSE и французский CAC увеличились на 4% на фоне того, что Евросоюз также отложил контрмеры на три месяца.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Nathan Howard

В плюсе торгуется даже китайский рынок, несмотря на то что накануне тарифы для КНР Трамп повысил до 125%, а Пекин настроен жестко в отношении дальнейших мер. Индекс Shanghai Composite 10 апреля поднялся на 1%, отыграв треть падения последних дней, а гонконгский Hang Seng вырос на 2%.

Вместе с тем курс юаня, который накануне ослаб на 1% до 7 юаней за доллар — минимума с сентября 2024-го — 10 апреля также окреп на 0,4%. Всё это говорит о том, что китайская экономика чувствует себя устойчиво на фоне взаимных тарифов. Правда, стоит отметить, что 10 апреля Трамп превратил 125% для КНР в 145%.

Позитивно на общее торговое перемирие реагирует и российский рынок. 10 апреля индекс Мосбиржи подскочил на 5%, снова добравшись до отметки 2800 п.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Рынки уже второй раз за последнюю неделю пытаются расти на любых намеках, что Трамп готов свернуть в сторону, напомнил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. С одной стороны, все понимают, что он жестко играет и вряд ли планирует разорвать торговые отношения с остальным миром. С другой, не понятно, в какой момент он решит, что уже достаточно пугать и надо пойти на некое соглашение, которое будет выглядеть, как его личная победа над Китаем и всеми, кто «наживался» на Америке.

— Фондовые рынки будут и дальше отыгрывать новостные качели. Всё, что пока можно сказать: инвесторы явно ждут, что Трамп не будет заигрываться слишком сильно. Они скупают акции при малейшем намеке на позитив или даже слухах о позитиве. Поэтому, как только внимание президента США переключится на другую проблему, например, с Ираном, все с радостью забудут про Китай, пошлины, и индексы начнут медленно восстанавливаться, — ожидает Кирилл Селезнев.

Раскол по поводу тарифов внутри США

Общее состояние самых богатых людей мира 9 апреля благодаря таким скачкам на бирже увеличилось на $304 млрд — это самый большой однодневный прирост за всю историю, подсчитал Bloomberg. Рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет владелец Tesla Илон Маск, который за одну только среду стал богаче на $36 млрд, поскольку акции производителя электромобилей подскочили на 23%. Его состояние теперь оценивается в $326 млрд.

В апреле Маск не раз публично высказывался против пошлин. Его критика обрушилась не столько на президента Трампа, сколько на советника Белого дома по торговле Питера Наварро, которого называют главным инициатором протекционизма в администрации США. В частности, считается, что формула расчета дополнительных сборов, которую экономисты называют сомнительной и вызывающей вопросы, также была изобретена Питером Наварро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Степень доктора философии по экономике, полученная (Наварро. — «Известия») в Гарварде, — это плохо, а не хорошо. Результатом становится проблема эго/мозгов», — написал Илон Маск в соцсетях.

Наварро уже много лет последовательно выступал за импортные пошлины, в частности — для Китая. На эту тему у него есть научные работы. Однако еще в 2019 году американские СМИ провели расследование и выяснили, что в своих трудах ученый ссылается на некоего Рона Вара, которого на самом деле не существует — это анаграмма фамилии самого автора. Тогда даже сам Наварра подтвердил подлог.

Какие сигналы рынку дает перемирие Трампа

Неожиданное заявление Трампа о 90-дневной паузе было воспринято с огромным облегчением — как проявление «здравого смысла» и готовности сделать шаг назад, чтобы предотвратить наступление кризиса, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ралли на рынках могло быть усилено техническими факторами — закрытием коротких позиций.

— Но неудивительно, что эйфория оказалась кратковременной, ведь экономическая неопределенность никуда не исчезла, уже введенные и возможные будущие тарифы всё равно будут негативно влиять на мировую экономику. К тому же отсрочка не эквивалентна отмене: 10-процентный базовый тариф и другие ранее введенные сборы будут действовать, а также Трамп объявил о скором повышении тарифов на фармпродукцию, — подчеркнула Ольга Беленькая.

Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Даже если Штаты остановятся на нынешнем уровне пошлин, это повысит базовый импортный тариф страны минимум на четверть по сравнению с первым сроком Трампа, оценила Ольга Беленькая. Тогда это обернется шоком для мировой экономики, который будет размазан на несколько лет. Он замедлит мировой ВВП и повысит инфляцию во всех странах, замешанных в конфликте.

Что касается Китая, то инвесторы ожидают: республика сможет возить свои товары через другие страны с более выгодными условиями — «тарифный арбитраж» просто вынуждает прорабатывать такие варианты, добавила эксперт. Распространенность этого явления будет зависеть от того, как США отреагируют на подобные схемы обхода повышенных тарифов.

— Вопрос экономического роста и инфляции в Китае остается открытым. Возможно перенаправление экспортных потоков, в том числе рост продаж китайских товаров внутри страны и замена ими «зарубежных», — предупредила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Для экономики России последствия торговой войны, так или иначе, пока выглядят негативными, резюмировала она. В худшем сценарии РФ снизит поставки нефти в Китай, что негативно скажется и на крупнейших компаниях, и на фондовом рынке, и на бюджете.

Чем закончатся переговоры о пошлинах

Стратегия Трампа в переговорах не нова — достаточно вспомнить его прошлый президентский срок, отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. Тактика была той же: повысить ставки, затем отойти назад и состричь купоны там, где это было можно. Так, в случае Северной Кореи — резкое обострение ситуации, затем визит в азиатские страны — Японию, Южную Корею — и подписание контрактов на поставки оружия.

— Здесь ситуация очень похожа. Всё начинается со страшных угроз. Хотя понятно, что любой тариф выше 40% фактически запретительный, и он может привести к уничтожению торговли и экономическому кризису. Думаю, Трамп понимает, что США экономический кризис не нужен. Отсюда и шаг назад — 90-дневная пауза и разговоры о том, что мы постепенно договоримся и подпишем выгодные соглашения, — провел эксперт параллели.

Фото: Global Look Press/Axel Heimken

При этом Китай сопоставим с США по экономической мощи, отметил Ковалев. Кроме того, КНР — крупнейший экспортер товаров в Штаты, и китайцы отлично понимают, что Америка без их товаров не сможет.

— Например, почти вся одежда и обувь, многие предметы домашнего обихода производятся в Китае. И, конечно, США не могут себе позволить резко оборвать связи с КНР. Так что с этой страной Трампу будет сложно. В прошлый президентский срок у него не особо получилось победить в торговой войне с Китаем. И в этот раз Трамп также вряд ли сможет добиться громких результатов, — ожидает Игорь Ковалев.

Однако, по его прогнозам, страны с низкой суверенностью, в том числе практически все государства ЕС, скорее всего прогнутся под этим натиском.