Минтранс обозначил сроки распространения беспилотных авто на дорогах
Беспилотное движение на российских дорогах станет привычным примерно через пять лет. Об этом 28 апреля заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Я абсолютно убежден: очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения, не только в воздухе, но и на земле», — сказал Старовойт на марафоне «Знание. Первые». Его слова передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что правила дорожного движения и законодательство для беспилотного транспорта меняются уже сейчас.
18 апреля Минтранс РФ сообщил, что беспилотные автомобили на дороги общего пользования в России планируется вывести к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя прошли успешно, однако необходимо еще доработать технологии и согласовать правила. Главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта, отметили в ведомстве.
До этого, 10 апреля, стало известно, что грузовые беспилотные автомобили начнут серийно выпускаться на КамАЗе в 2028 году. Челнинский автогигант предоставил для перемещения в Московском регионе три беспилотные машины — два грузовика «Маяк-1» и машину второго поколения «Маяк-2».
9 апреля на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе началось движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме.