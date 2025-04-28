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Минтранс обозначил сроки распространения беспилотных авто на дорогах

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Беспилотное движение на российских дорогах станет привычным примерно через пять лет. Об этом 28 апреля заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Я абсолютно убежден: очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения, не только в воздухе, но и на земле», — сказал Старовойт на марафоне «Знание. Первые». Его слова передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что правила дорожного движения и законодательство для беспилотного транспорта меняются уже сейчас.

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18 апреля Минтранс РФ сообщил, что беспилотные автомобили на дороги общего пользования в России планируется вывести к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя прошли успешно, однако необходимо еще доработать технологии и согласовать правила. Главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта, отметили в ведомстве.

До этого, 10 апреля, стало известно, что грузовые беспилотные автомобили начнут серийно выпускаться на КамАЗе в 2028 году. Челнинский автогигант предоставил для перемещения в Московском регионе три беспилотные машины — два грузовика «Маяк-1» и машину второго поколения «Маяк-2».

9 апреля на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе началось движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме.

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