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КамАЗ начнет серийный выпуск беспилотных грузовиков в 2028 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Грузовые беспилотные автомобили начнут серийно выпускаться на КамАЗе в 2028 году. Об этом объявил гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин после запуска движения автономных грузовиков на ЦКАД, который состоялся накануне.

КамАЗ предоставил для перемещения в Московском регионе три беспилотных машины — два грузовика «МАЯК-1» и машину второго поколения «МАЯК-2». Все они созданы на базе магистрального тягача «КАМАЗ-54901».

«В проекте, который реализуется на М-11 и на ЦКАД, мы от стадии пилотных образцов постепенно переходим к стадии предпромышленного внедрения, автомобили на М-11 и ЦКАД можно уже назвать предсерийными образцами. Это машины, близкие к тем, которые пойдут в серийное производство к 2028 году. Сейчас мы испытываем уже машины второго поколения — «МАЯК-2», с каждым шагом они приближаются к тем, что должны будут встать на сборочный конвейер», — цитирует Когогина пресс-служба КамАЗа 9 апреля.

В 2025 году КамАЗ планирует выпустить образцы беспилотных грузовиков «МАЯК-2.5», а еще через полтора-два года — «МАЯК-3», который будет максимально близок к серийному решению. Автомобиль «МАЯК-2», который запущен на ЦКАД, — это дополненная переработанная версия «МАЯК-1», в том числе в плане подбора компонентной базы, объяснил Когогин.

Как отметил глава предприятия, «МАЯК-2» создавался уже на базе санкционно устойчивой версии автомобиля «КамАЗ-54901». Компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле «МАЯК-2» тоже импортозамещенная.

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В 2023 году на трассе М-11 «Нева» были запущены беспилотные магистральные тягачи «КамАЗ», сейчас на ней эксплуатируется 20 челнинских грузовиков. В августе прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении запуска беспилотных грузоперевозок на ЦКАД в Московской области и на трассе М-12 «Восток».

Накануне сообщалось, что на территории Нижегородского автозавода (бывший ГАЗ) начали в тестовом режиме использовать беспилотные грузовые платформы NEOS, в частности для перевозки кабин между цехами предприятия. Предполагается, что в будущем их начнут применять в аэропортах, на грузовых складах и в портах.

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