Грузовики без кабин и водителей появились в Нижнем Новгороде

На территории Нижегородского автозавода (бывший ГАЗ) начали в тестовом режиме использовать беспилотные грузовые платформы, в частности, для перевозки кабин между цехами предприятия. Об этом сообщает Quto.ru 9 апреля. Предполагается, в будущем NEOS будет использоваться в аэропортах, на грузовых складах и в портах.

Прежде платформа под названием NEOS тестировалась на дорогах автополигона и обучалась автономному движению по заданному маршруту, теперь она выполняет внутризаводские задачи. Ее грузоподъемность составляет 800–1000 кг. Запас хода достигает 120 км, а максимальная скорость — 20 км/ч.

На предприятии платформу используют на скоростях около 4 км/ч. Программное обеспечение для NEOS было разработано нижегородскими специалистами. Система позволяет платформе распознавать препятствия и объезжает их. В целях безопасности на территории завода обновили разметку и знаки.

За счет поворота обеих осей радиус разворота равен 3,5 м. В качестве ходовой части использованы модули передней подвески от полноприводного «Соболя NN». Компоненты тягового электропривода позаимствовали у «Газель e-NN».

Ранее в этот день на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе началось движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. Его запуск дал первый замглавы Минтранса Валентин Иванов.

Также 9 апреля компания «КамАЗ» анонсировала новые модели грузовиков поколения К5 с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Они будут представлены в 2025 году.