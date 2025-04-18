Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги РФ к 2027 году
Беспилотные автомобили на дороги общего пользования в России планируется вывести к 2027 году. Об этом 18 апреля сообщил Минтранс РФ.
При этом отмечается, что тесты грузовиков без водителя прошли успешно, однако необходимо еще доработать технологии и согласовать правила.
«Разработана дорожная карта по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. <…> Главная цель — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта», — указано в Telegram-канале ведомства.
В Минтрансе добавили, что нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а успех масштабирования проекта зависит от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами.
4 февраля сообщалось, что более 80% автомобилей в России могут стать беспилотными к 2042 году. Автономные решения будут внедрены в предсказуемых и изолированных средах, таких как склады и логистические центры. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а после на городской транспорт и массовые перевозки.