Эксперты предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня Победы

Злоумышленники придумали новый сценарий мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили «Известиям» 29 апреля эксперты компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью).

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков компании F6 обнаружили новый сценарий обмана в преддверии Дня Победы. Аферисты используют бренд фонда для рекламы инвестиционного мошенничества.

Скамеры создали сайты, на которых размещены ложные сообщения о запуске «социального проекта» с предложением заработать до 30 млн рублей, «используя ресурсы и возможности России». Все эти сайты разработаны по типовому шаблону. Пользователям предлагают инвестировать в акции российских компаний. При этом злоумышленники разместили фейковые комментарии от имени людей, которые якобы получили крупные выплаты.

При этом аферисты просят оставить для связи ФИО и контактный телефон. Как объяснили эксперты, это стандартная для инвестскама схема: после того как жертва укажет свои данные на таком сайте, ей позвонит злоумышленник, который представится персональным менеджером. В результате мошенники могут украсть деньги, которые под предлогом покупки акций требуется внести на депозит.

К тому же для якобы открытия брокерского счета пользователю могут предложить установить мобильное приложение, которое на самом деле окажется вредоносным и получит контроль над устройством для списания денег со всех счетов. Кроме того, под предлогом верификации для вывода «доходов» с инвестплатформы у человека могут запросить скан паспорта. В случае согласия эта личная информация окажется у злоумышленников и может быть использована для других мошеннических атак.

Специалисты направили на блокировку в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам данные веб-ресурсов, которые мошенники используют от имени фонда «Защитники Отечества». Теперь эти сайты заблокированы в РФ.

«Использование бренда государственного фонда «Защитники Отечества» в сценариях инвестскама мы зафиксировали впервые. Организаторы схем инвестиционного мошенничества регулярно пытаются играть на патриотической тематике. Например, в октябре прошлого года года скамеры создали сайты несуществующей организации «Спецфонд ВПК», через которые предлагали инвестировать в оборонную промышленность России», — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Ранее, 20 января, сообщалось, что самым частым сценарием телефонного мошенничества в 2024 году стало предложение якобы продлить договор с оператором связи. Также часто аферисты обещали выдать или повысить выплачиваемые пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных. Это следует из данных компании «Яндекс».