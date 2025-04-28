Путин отметил мужество жителей Курской области

Жители Курской области, которая была освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ), держались мужественно. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась», — отметил он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава государства подчеркнул, что наилучшим образом при освобождении Курской области себя проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, бойцы Росгвардии.

«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того чтобы поддержать людей», — указал Путин.

Президент также добавил, что необходимо выполнить все обязательства в полном объеме перед людьми.

26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении последнего захваченного Вооруженными силами Украины населенного пункта в Курской области.

Он также подчеркнул, что противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.