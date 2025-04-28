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Природный пожар в Забайкалье локализовали на площади 1 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Природный пожар, из-за которого сгорели 10 дачных домов в Забайкальском крае, локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 28 апреля сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

«Пожар локализован на 1 тыс. кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.

В этот же день сообщалось, что для предотвращения пожаров дополнительно из Читы направили вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России.

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27 апреля сообщалось, что Ил-76 МЧС России, участвующие в тушении пожаров в Забайкалье, выполнили четыре слива и сбросили 168 тыс. л воды.

Помимо этого, 25 апреля в МЧС РФ рассказали, что с начала природных пожаров в крае специалисты защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Кроме того, сотрудники ведомства ликвидировали пламя на 52 га.

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