Природный пожар в Забайкалье локализовали на площади 1 тыс. кв. м
Природный пожар, из-за которого сгорели 10 дачных домов в Забайкальском крае, локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 28 апреля сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
«Пожар локализован на 1 тыс. кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день сообщалось, что для предотвращения пожаров дополнительно из Читы направили вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России.
27 апреля сообщалось, что Ил-76 МЧС России, участвующие в тушении пожаров в Забайкалье, выполнили четыре слива и сбросили 168 тыс. л воды.
Помимо этого, 25 апреля в МЧС РФ рассказали, что с начала природных пожаров в крае специалисты защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Кроме того, сотрудники ведомства ликвидировали пламя на 52 га.