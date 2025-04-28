Четыре дома в Забайкалье сгорели из-за перехода природного пожара
В селе Новопавловка Забайкальского края сгорели четыре дома из-за перехода природного пожара. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.
«Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 кв. м, распространения пламени на большую площадь не допущено», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что на данный момент горит сухая трава на 200 га. Для предотвращения пожаров дополнительно из Читы направили вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России.
Как сообщает пресс-служба ведомства, погорельцы находятся в пункте временного размещения.
Ранее, 27 апреля, к тушению пожаров в Забайкальском крае специалисты привлекли самолеты Ил-76 МЧС России. Авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды.
Помимо этого, 25 апреля, МЧС РФ сообщила, что с начала природных пожаров специалисты в Забайкалье защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали пламя на 52 га.