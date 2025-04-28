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Четыре дома в Забайкалье сгорели из-за перехода природного пожара

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Фото: Прокуратура Забайкальского края
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В селе Новопавловка Забайкальского края сгорели четыре дома из-за перехода природного пожара. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

«Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 кв. м, распространения пламени на большую площадь не допущено», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент горит сухая трава на 200 га. Для предотвращения пожаров дополнительно из Читы направили вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, погорельцы находятся в пункте временного размещения.

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Ранее, 27 апреля, к тушению пожаров в Забайкальском крае специалисты привлекли самолеты Ил-76 МЧС России. Авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды.

Помимо этого, 25 апреля, МЧС РФ сообщила, что с начала природных пожаров специалисты в Забайкалье защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали пламя на 52 га.

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