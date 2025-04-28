Норвежский профессор отметил нежелание европейцев достигнуть мира на Украине

Если бы лидеры европейских стран стремились к урегулированию украинского конфликта, то они бы для этого позвонили в Москву. Об этом 28 апреля сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так профессор прокомментировал приложенное к публикации видео с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона в Ватикане, который заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня.

«Если они хотят прекратить боевые действия, почему бы им не поднять трубку и не позвонить в Москву», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, дипломатия создает мир, однако Европа последние три года только и делала, что «бойкотировала дипломатию».

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 25 апрелявстретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов».

Газета The Sun 27 апреля сообщила, что Трамп попросил Макрона не участвовать во встрече с Зеленским. По словам эксперта, Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь неправ, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».