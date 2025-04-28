Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Норвежский профессор отметил нежелание европейцев достигнуть мира на Украине

Дизен: если бы европейцы хотели мира на Украине, то они позвонили бы в Москву
0
EN
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если бы лидеры европейских стран стремились к урегулированию украинского конфликта, то они бы для этого позвонили в Москву. Об этом 28 апреля сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так профессор прокомментировал приложенное к публикации видео с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона в Ватикане, который заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня.

«Если они хотят прекратить боевые действия, почему бы им не поднять трубку и не позвонить в Москву», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, дипломатия создает мир, однако Европа последние три года только и делала, что «бойкотировала дипломатию».

Жест прощания: как похороны папы римского превратили в очередной саммит
Лидеры стран Запада пытались изменить позицию Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 25 апрелявстретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов».

Газета The Sun 27 апреля сообщила, что Трамп попросил Макрона не участвовать во встрече с Зеленским. По словам эксперта, Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь неправ, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025