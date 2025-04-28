Москва вошла в топ-5 стран по цене элитного жилья, обогнав Лондон

Москва попала в первую пятерку столиц мира по стоимости квадратного метра премиального жилья. Она поднялась с 18-го на 5-е место рейтинга, обогнав даже столь дорогие города мира, как Лондон, Париж и Шанхай. Такие данные приводят аналитики «Intermark Городская Недвижимость», которые проанализировали изменения рынка жилья.

«Лишь за последний год цена предложения увеличилась на 38%. По итогам марта 2025 года средняя цена элитного квадратного метра впервые достигла 2 млн рублей. При этом спрос поглощает столь дорогое предложение и остается активным, показывая годовой прирост в 46%. Причиной такого стремительного роста цен за последний год стали выгодные условия длительных рассрочек, которыми девелоперы поддержали спрос, заложив издержки в ценообразование проектов», — говорится в исследовании.

Также в нем отмечается, что по итогам марта 2025 года средняя цена элитного квадратного метра в новостройках впервые достигла 2 млн рублей, что превышает сумму в $20 тыс.

«С марта прошлого года цены на элитные новостройки в рублях выросли на 38%, в результате чего в рейтинге городов мира с самыми дорогими квартирами в новостройках Москва за последние три года перепрыгнула через 13 позиций и сместилась с 18-го места на 5-е. Позади остались Лондон, где цена элитного квадрата на данный момент составляет $19,7 тыс., Париж c ценой $18,6 тыс. и Шанхай с ценой $19,7 тыс. за квадратный метр. Сегодня цена на элитное жилье в российской столице уступает лишь Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако», — говорится в исследовании.

Управляющий партнер и генеральный директор «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин пояснил, что основной рост средней стоимости квадратного метра в новостройках, который наблюдается сегодня, пришелся на период со второй половины прошлого года по текущий момент.

«Причинами столь стремительного роста цен стали выгодные условия длительных рассрочек, которые девелоперы стали активно предлагать с осени прошлого года. Стоит отметить, что подобные инструменты уже давно вошли в практику зарубежных стран, однако в России подобный опыт беспроцентных рассрочек используется впервые. Москва является крупным рынком элитного жилья и как только на нем начинают действовать такие финансовые механизмы, как на других масштабных мировых рынках, то и цены сразу приближаются к мировым», — отметил он.

Лишь за I квартал 2025 года в проектах девелоперов, предлагающих внести первоначальный взнос в размере 20–30%, было заключено 180 сделок, а это порядка 52% от всех продаж в новостройках. Средний срок беспроцентной рассрочки сегодня, которую предлагают девелоперы элитных новостроек, составляет около 1,5–2 года, то есть нередко последние платежи вносятся уже на этапе завершения строительства.

«Причем стоит учесть, что в последнем квартале доля сделок с рассрочкой технически снижена, поскольку на новогодние праздники девелоперы предлагали выгодные условия покупки при единовременной оплате, скидки достигали 10–20%. Без подобных акций доля покупок в рассрочку составила бы 80%», — объясняет директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость» Анатолий Довгань.

Как считают представители рынка, эти меры заметно поддержали спрос. По итогам I квартала 2025 года число первичных сделок на рынке элитного жилья Москвы превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 46%. Всего было заключено 347 сделок на общую сумму 71 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в четыре раза больше, чем в I квартале 2023 года.

«Спрос на элитные квадратные метры в Москве сегодня активный. Во многом это обусловлено тем, что для части аудитории зарубежные рынки стали рискованными или закрытыми. Также в последнем полугодии мы отмечаем заметный рост спроса из регионов. Московский рынок сегодня для покупателей из регионов также стал альтернативой покупки зарубежной недвижимости, поскольку это возможность приобретения качественного актива вне своего города, а иметь квартиру в столице является символом преуспевающей жизни и возможностью сохранения капитала», — объясняет Дмитрий Халин, управляющий партнер и генеральный директор «Intermark Городская Недвижимость».

Вслед за ценой предложения выросла и средняя цена самих сделок. Так, по итогам марта средняя стоимость квадратного метра, по которой покупатели приобретали элитные квартиры, превысила 1,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 33%.

Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» 29 марта назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).