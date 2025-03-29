Эксперт назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве

Недвижимость — один из лучших способов для инвестиций, поскольку часто быстрее всего окупается. О том, какие квартиры выгодно приобретать для вложений в Москве, рассказал 29 марта «Известиям» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская Академия» Андрей Сердюк.

«В топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК)», — пояснил он.

Среди основных факторов, которые значительно влияют на окупаемость недвижимости, эксперт выделил, в частности, локацию.

«Чем ближе к метро, бизнес-центрам и вузам, тем выше спрос и аренда. Покупка недвижимости в элитных районах, таких как Центральный административный округ (ЦАО), Хамовники или Арбат, требует больше времени для окупаемости, однако цены на такую недвижимость растут быстрее», — объяснил Сердюк.

По его словам, также можно рассмотреть и перспективные районы — Некрасовка, Южное Бутово и Бирюлево, — они имеют меньшую стоимость входа, но менее ликвидны

Кроме того, для аренды наиболее востребованы студии, основные жильцы которых студенты, IT-специалисты и приезжие. Посуточная аренда выгодна в туристических зонах, у вокзалов, рядом с бизнес-центрами.

«Новостройки на старте продаж растут в цене на 20–40% за два-три года. Старый фонд дорожает медленнее, но более ценный за счет расположения», — сказал он.

По мнению специалиста, наиболее выгодные стратегии приобретения новостройки заключаются в покупке на стадии котлована, хотя существуют риски задержек в сроках строительства. Вторичное жилье в центре города является надежным вариантом, но требует значительных первоначальных вложений. Апартаменты с гарантированным доходом предлагают высокую доходность, однако связаны с повышенными налогами.

«Посуточная аренда обеспечивает наибольшую скорость окупаемости, но требует активного управления. Квартиры с высокой ликвидностью, такие как однокомнатные возле метро, легко сдаются в аренду и быстро продаются», — подытожил Сердюк.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

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